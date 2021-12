Terzo Settore, oltre 10 milioni di euro per progetti sociali: 243 le associazioni ammesse

Sono 253 i progetti che beneficeranno di un finanziamento di oltre 10 milioni di euro da parte della Regione Lazio nell'ambito del bando Comunità Solidali 2020. La graduatoria, pubblicata il 29 novembre, incluse cooperative, associazioni e comitati che operano nell'ambito del Terzo Settore e hanno come scopi il contrasto alla povertà, lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e il raggiungimento dell'uguaglianza di genere, ma anche attività dedicate agli anziani e ai disabili.

"Tra le altre aree tematiche di riferimento per le proposte progettuali ci sono il favorire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva - dichiara l'assessora alle Politiche Sociali Alessandra Troncarelli - con opportunità di apprendimento permanente per tutti; l’incentivazione di un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; la riduzione delle ineguaglianze sociali con un’attenzione rivolta al benessere di tutti i cittadini e di tutte le fasce d’età".

Rispetto al 2020, la disponibilità economica è stata incrementata di circa 3,5 milioni di euro ed è destinata alle fondazioni iscritte all'anagrafe delle onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

“Il bando Comunità Solidali rappresenta un importante appuntamento annuale per il mondo del volontariato in quanto interviene a supporto di proposte di rilevanza locale concrete e puntuali - continua l'assessora -. È inoltre l’esempio di quanto siano fondamentali gli strumenti flessibili e innovativi della coprogettazione e coprogrammazione, per agire in sinergia con il Terzo Settore e rispondere così in maniera tempestiva alle diverse istanze della collettività”.

Come specifica anche Marta Bonafoni, consigliera regionale della lista civica Zingaretti "si tratta di risorse stanziate sulla base dell’accordo di programma 2020 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, che dal primo avviso delle ‘Comunità solidali’ è riuscita a quintuplicare il numero dei progetti finanziati, passando dai circa 50 del 2018 agli oltre 250 del 2020. L’impegno della Regione sarà ora indirizzato al monitoraggio e alla rendicontazione dei progetti finanziati (dai 6 ai 50.000 euro per ogni realtà, ndr), nella prospettiva di una continuità dell’azione progettuale che solo nella cooperazione tra istituzioni e realtà associative dal basso potrà raggiungere gli obiettivi sperati”.