Vaccini, terza dose per gli over 40: a Roma quattordici nuovi hub per le inoculazioni. L'elenco

Sono già oltre 65 mila i cittadini della Regione Lazio over 40 anni che hanno prenotato, in poche ore, la loro dose di richiamo presso uno degli hub vaccinali o in una farmacia. Lo rende noto l'Unità di Crisi Covid-19 nel giorno in cui è stata aperta l'opportunità per fissare la data della dose di richiamo (ecco come fare).

"L'utente deve inserire solo i dati della tessera sanitaria e scegliere il sito e viene caricato nella prima data utile dal 181esimo giorno dalla precedente somministrazione. - spiegano dalla Regione - Può stampare il promemoria e il consenso informato da presentare all’atto della vaccinazione. Riceverà infine un sms con il memo della prenotazione avvenuta. Il tutto dura pochi minuti".

"Questo risultato imprime una decisa spinta alla campagna dei richiami vaccinali e andrà a saturare gli slot disponibili fino a fine gennaio 2022", sottolinea l'Unità di Crisi. Non solo. La rete degli hub vaccinali, in previsione del primo dicembre, è stata ulteriormente implementata con quattordici nuovi siti su tutto il territorio regionale, alcuni dei quali erano 'dormienti' e ora di nuovo attivi: Auditorium Parco della Musica (Asl Roma 1), Eur Palazzo via dell'Urbanistica, Carol Woityla hospital e nuova ITOR (Asl Roma 2), Merry House e Policlinico di Liegro (Asl Roma 3), INI Medicus a Tivoli e INI Villa Dante a Guidonia (Asl Roma 5), Villa dei Pini a Anzio, Madonna delle Grazie a Velletri e Sant'Anna a Pomezia (Asl Roma 6), Nuova Santa Teresa a Viterbo, San Marco a Latina e Villa degli Ulivi a Frosinone.