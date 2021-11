Vaccini, terza dose: al via la prenotazione per gli over 18. Ecco come fare

Dopo gli over 40, il Lazio apre anche agli over 18. Dalla mezzanotte del 29 novembre, chi vorrà potrà prenotare la terza dose, quella del richiamo richiamo cosiddetta "booster" del vaccino anti Covid-19. Per i nati nel 2002 e negli anni precedenti, sarà possibile prenotare la data utile per il richiamo su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it, che verrà programmato dopo almeno 150 giorni dalla seconda somministrazione (o dall'unica somministrazione nel caso del vaccino monodose Johnson&Johnson) come da indicazioni del Ministero della Salute.

"Chi ha già prenotato il richiamo a 180 giorni può anticipare autonomamente il proprio appuntamento. Dovrà accedere alla piattaforma di prenotazione, entrare in "gestione appuntamento", annullare l'appuntamento fissato e procedere ad una nuova prenotazione. Il sistema proporrà le date utili ad un intervallo di 150 giorni dall'ultima dose ricevuta", spiega la Regione.

Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario, sarà per ora possibile utilizzare come dose "booster" un vaccino a mRna autorizzato in Italia, Comirnaty (Pfizer/BioNTech) oppure Spikevax (Moderna). "Sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione. Sono disponibili oltre 2 milioni e 500 mila posti tra il mese di dicembre e gennaio. Dal 1° di dicembre disponibili oltre 40 mila posti al giorno", ha sottolineato la Regione ricordando che "l'adesione alla vaccinazione è libera e volontaria", ed è possibile vaccinarsi dai medici di famiglia, farmacie e punti di somministrazione attraverso la piattaforma di prenotazione.