Vaccini Lazio, al via oggi le prenotazioni per la terza dose agli over 40: ecco come fare

Partono da oggi, 17 novembre, le prenotazioni del richiamo (dose "booster") di vaccino anti-Covid per gli over 40 nel Lazio. Ne dà notizia l'assessorato regionale alla Sanità, spiegando che per accedere alla piattaforma e per tutte le informazioni sui siti di somministrazione e gli orari bisogna consultare il sito salutelazio.it/prenotazioni-per-terza-dose.

La prenotazione potrà essere programmata selezionando una data per quale siano passati almeno 180 giorni dalla seconda somministrazione (o unica somministrazione nel caso del vaccino monodose Janssen) ricevuta entro il 31 luglio 2021. La somministrazione del richiamo, nella fascia di età 40-59 anni, partirà dal 1 dicembre.

Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario, sarà per ora possibile utilizzare come dose "booster", un vaccino a mRna autorizzato in Italia, Comirnaty (Pfizer/BioNTech) oppure Spikevax (Moderna). Per dose "booster" si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale (ciclo primario) per mantenere o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria.

"L'adesione alla vaccinazione è libera e volontaria", spiega la Regione che aggiunge: "È possibile vaccinarsi presso i medici di famiglia (che potranno contestualmente somministrare anche il vaccino antinfluenzale), farmacie e punti di somministrazione attraverso la piattaforma di prenotazione".

Per prenotare è sufficiente la Tessera Sanitaria, il Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera. Una avvertenza, sottolineano dalla Regione, "devono essere trascorsi almeno 180 giorni tra il giorno scelto per l'appuntamento e il giorno in cui si è ricevuta l’ultima dose di vaccino. In caso contrario la piattaforma on line non permetterà di prenotare l'appuntamento".