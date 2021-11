Vaccini anti Covid, l'appello dei presidi di Roma: "Appena si può, i professori facciano la terza dose"

Il Lazio vuole accelerare sulla terza dose del vaccino anti Covid. Al momento sono oltre 170mila le dosi effettuate, ed è stato superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni. Numeri che, però, potrebbero presto impennarsi. Dal mondo della scuola, infatti, sta arrivando unanime il coro di una necessaria terza inoculazione.

D'altronde, professori, insegnanti e personale scolastico, sono state tra le prime categorie ad essere vaccinate con la doppia dose, ormai mesi fa, e come spesso ha ricordato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "È importante fare il richiamo dopo i 180 giorni senza aspettare la scadenza del Green Pass".

Mario Rusconi, presidente dei presidi di Roma, è chiaro: "I dati dei contagi nelle scuole sono in aumento, il virus sta riprendendo a diffondersi. Facciamo appello agli insegnanti che ancora non si sono vaccinati, che sono pochissimi, affinché si vaccinino e a tutti i docenti affinché si vaccinino, appena sarà possibile, con la terza dose".

"Chiediamo anche - continua Rusconi - che i ragazzi più grandi continuino a dare il buon esempio vaccinandosi, come hanno fatto finora". Poi sottolinea: "La percentuale di studenti vaccinati è insperata: dimostra che la scuola ha influito positivamente, a volte i ragazzi hanno convinto i genitori e i parenti anziani a vaccinarsi anche grazie al fatto che i prof di scienze e biologia hanno diffuso i concetti basilari della vaccinazione. Nella scuola tra i bambini l'accettazione del vaccino è ampia, la scuola ha il più basso numero di no vax".

Un appello rilanciato anche dai sindacati. "Siamo convinti che una volta intrapresa la strada vaccinale non la si può interrompere, abbiamo da subito chiesto al ministro Bianchi di dare una priorità al mondo della scuola sulla terza dose", ha detto il segretario della Uil Scuola Pino Turi. Elvira Serafini, segretaria dello Snals, ha aggiunto: "Siamo pienamente d'accordo che si parta dalla scuola per la terza dose, nel rispetto delle scelte delle persone: è giusto che si tenga sempre presente che la scuola è un asse portante della società e dobbiamo fare sì che un eventuale innalzamento dei casi non le coinvolga".