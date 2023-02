Terremoto Turchia e Siria, la Sapienza piange la studentessa Nesrin Kara

Nesrin Kara, 36 anni, stava frequentando il corso di laurea magistrale in lingua inglese di "Cognitive Neuroscience", nella facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza. Il 6 febbraio è rimasta uccisa in seguito al terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria.

La ragazza era originaria della provincia di Hatay, nella regione a sud-ovest della Turchia, la più vicina alla Siria e alla città di Aleppo. Proprio l'area più colpita dal terremoto, che in una delle molte scosse è arrivato a toccare i 7.5 di magnitudo. Nesrin è una delle oltre 5.000 vittime finora riconosciute dai soccorsi di Turchia e Siria, ma il numero è destinato a salire vertiginosamente.

"Il terribile terremoto - fa sapere la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni - si è portato via anche la giovane vita di Nesrin Kara, una nostra studentessa. Nesrin era iscritta al corso di laurea magistrale in lingua inglese Cognitive Neuroscience presso la Facoltà di Medicina e psicologia. La comunità universitaria della Sapienza, profondamente addolorata, si stringe alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Nesrin e la rettrice esprime le più sentite condoglianze per questa gravissima perdita".