Termovalorizzatore, Gualtieri invita i sindaci contrari dopo il caso della "sala negata"

Roberto Gualtieri ha invitato i sindaci della Città metropolitana di Roma contrari al termovalorizzatore a un incontro in Campidoglio, mercoledì 20 marzo all’ora di pranzo, per un "proficuo scambio di informazioni in relazione alle attività di Roma Capitale in merito all'annosa problematica della gestione del ciclo dei rifiuti”. L’invito, recapitato via mail, arriva a pochi giorni dalle polemiche scoppiate venerdì 15 marzo, dopo che il sindaco di Roma, secondo quanto riferito dalla Rete Tutela Roma Sud, avrebbe negato all’ultimo l’utilizzo della sala del Carroccio, regolarmente prenotata tramite alcuni consiglieri capitolini, per lo svolgimento di un dibattito sul termovalorizzatore.

Lo scontro tra la rete e il Comune

"È inaccettabile – aveva attaccato la Rete Tutela Roma Sud - in un Paese democratico una simile limitazione che impedisce di esprimere il pensiero in una sede istituzionale, diritto costituzionalmente garantito, a decine di associazioni romane". Sulla questione era intervenuto il Campidoglio, spiegando la sua versione dei fatti: "In merito a quanto dichiarato oggi da alcune associazioni contrarie alla realizzazione del termovalorizzatore, il Campidoglio precisa che non c’è stata alcuna censura. Visto il numero dei partecipanti e la concomitanza con un’altra iniziativa in Campidoglio agli organizzatori è stata proposta un’altra sala più capiente e funzionale o in alternativa un’altra data. Gli organizzatori hanno respinto entrambe le proposte e ciò dimostra il carattere strumentale delle polemiche".

I timori dei sindaci contrari al termovalorizzatore

Tra gli amministratori locali invitati da Gualtieri in Campidoglio, ci sono anche i sindaci dei Castelli Romani, da sempre contrari alla costruzione del termovalorizzatore a Santa Palomba. Come raccontato da un’inchiesta di Dossier, infatti, il progetto prevede due pozzi per attingere dalla falda acquifera, che però è già in forte sofferenza. I laghi di Albano e Nemi si sono abbassati di 6,5 metri negli ultimi 40 anni. “Non conosciamo la tecnologia dell'impianto – aveva spiegato il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli su Facebook - non conosciamo quale sarà il processo di combustione, di quanta acqua necessiterà, come verranno trasportati i rifiuti evitando ingorghi sull'Ardeatina, come e dove verranno smaltite le ceneri prodotte, quali tecnologie verranno utilizzate per garantire la salute delle persone che abitano vicino”. L'impianto, in ogni caso, come annunciato dallo stesso Gualtieri sarà pronto dopo il Giubileo.