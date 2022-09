VIDEO | Ultima fermata Termini, viaggio al "capolinea della vita umana"

Solitudine. Una parola che non dovrebbe descrivere una zona della città percorsa ogni giorno da migliaia di persone, provenienti da tutto il mondo. Eppure è la prima che viene in mente osservando i tanti che, anche in pieno giorno, dormono sui lati delle strade perché senza casa. Nemmeno troppo nascosti.

Ma la solitudine è anche di quei commercianti che, con l’attività proprio nei pressi delle zone principalmente dedite allo spaccio, chiudono alle 17 (anziché alle 19) perché “con questa situazione i clienti manco ci vengono più”.

E in solitudine operano anche i tanti volontari che provano a fare la propria parte per dare un sostegno ai più deboli, dalla scuola di italiano per migranti alla distribuzione dei pasti per i senza dimora. “Quando nessuno si occupava di loro durante il primo lockdown siamo andati contro le regole e siamo venuti a portargli da mangiare”, dice Maaty Elsandoubi, giornalista egiziano in esilio a Roma ormai da anni che, insieme ad altri volontari, ha fondato Mama Termini, con la quale recupera l’invenduto dagli esercizi commerciali del quartiere Esquilino per portarli a chi non ha nulla. “Io cucino anche, e il mio cous cous è sempre molto apprezzato”, dice sorridendo Maaty. Accanto a lui c’è Francesco Conte, videoreporter fondatore di Termini TV qualche anno fa: “Qui ci sono persone che avrebbero bisogno di un’assistenza psicologia seria, per i traumi e la vita di strada che fanno - spiega Francesco -. Molti sono qui dopo anni di lavoro in nero, alcuni perché senza documenti, e che una volta perso il lavoro si sono ritrovati per strada senza niente”.

E poi c’è il tema sicurezza, con i commercianti che vedono ridurre i loro affari: “La situazione è peggiorata tra risse, spaccio e prostituzione serale - dice un commerciante di piazza Esedra -. Senza dimenticare che ogni mattina qui dobbiamo gettare secchi di acqua e sapone per pulire, visto che viene utilizzato come bagno pubblico. E Ama non passa mai”.

Una situazione ritenuta “esplosiva” e di cui si è occupato direttamente il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, che attraverso il Comitato per l’ordine e la sicurezza ha disposto, circa un anno fa, un’attenzione particolare nell’area dello scalo ferroviario. RomaToday segue il lavoro di pattugliamento serale a bordo di un’auto dei carabinieri: “Prestiamo particolare attenzione ai punti sensibili della zona, come i ballatoi di via Giolitti o i porticati che si affacciano su piazza dei Cinquecento, zone dove statisticamente si verificano maggiormente reati predatori o legati allo spaccio si sostanze stupefacenti - spiega il comandante del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Centro, Niko Giaquinto -. Ma i nostri controlli si svolgono anche dentro la stazione con i militari nel nucleo ferroviario, principalmente nelle fasce orarie di maggior transito. L’obbiettivo è mostrare che lo Stato c’è, e la nostra presenza sul posto ci consente di intervenire in maniera tempestiva quando viene segnalato un reato. Termini, come altre zone della città, non è un buco nero”.

Ed è di pochi giorni fa l’annuncio dei lavori di riqualificazione della Galleria Turbigo, il tunnel che collega via Giolitti e via Marsala, dove da sempre trovano riparo per la notte i senza tetto. Un intervento mirato alla messa in sicurezza con delle lastre per chiudere gli spazi, pulizia dei muri e rafforzamento dell’illuminazione, quest’ultima a carico del Campidoglio. “Le istituzioni pensano unicamente al tema del decoro, spostando le persone senza voler sapere che fine fanno”, dice Francesco di Termini TV. Mentre l’assessora alle Politiche sociali e Salute del Campidoglio, Barbara Funari, ricorda come il tema dell’accoglienza dei senza dimora sia centrale per questa amministrazione: “Strutture più piccole e dislocate nei territori con l’obbiettivo di aumentare i posti a disposizione”.