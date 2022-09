A Termini un presidio psicologico per senza dimora e fragili

Ascoltare i problemi di chi vive in strada o si trova in condizioni di particolare fragilità, iniziando percorsi psicoterapeutici individuali o terapie psichiatriche, oltre a fornire assistenza agli enti del terzo settore che si trovino in situazioni complesse nella gestione di casi particolari. Sono gli obiettivi del nuovo presidio psico-sociale, Area 95, che viene inaugurato l'8 settembre nei locali di Binario 95 a stazione Termini.

Una novità resa possibile dal protocollo che l'assessorato e il dipartimento politiche sociali e salute ha siglato con le istituzioni sanitarie e gli enti del terzo settore, coinvolgendo in particolare l'Irccs Ifo San Gallicano. L'azione progettuale è realizzata dall'associazione Binario 95, che gestisce a Termini un centro di accoglienza per senza dimora e in via Sabotino una casa per donne. Coinvolti anche la Smes Italia (salute mentale ed esclusione sociale) in collaborazione con il poliambulatorio Caritas. Lo sportello è sostenuto economicamente dai fondi regionali del progetto "Dottor Binario" ottenuti dalla cooperativa sociale Europe Consulting Onlus.

All’interno del presidio Area 95 saranno presenti operatori sociali, psicoterapeuti, psichiatri e personale sanitario, che garantiranno la possibilità di realizzare interventi psicoterapeutici individuali o di orientamento e accompagnamento ai servizi sociali.

“Nell’ambito della rete dei servizi già esistenti – spiega l’assessora alle politiche sociali di Roma Capitale Barbara Funari – si aggiunge questo nuovo spazio che rappresenta un aiuto concreto per i senza tetto che hanno bisogno di un sostegno psicologico e psichiatrico. Un passo in avanti significativo per aiutare i cosiddetti ‘hard to reach’, persone fragili difficili da raggiungere”. “L’intervento psicologico e psichiatrico su un soggetto senza dimora – afferma Giuseppe Riefolo, psichiatra e presidente di Smes Italia – permette di cogliere la sofferenza psicologica differenziandola dalla generica emarginazione sociale. L’azione si inquadra all’interno di un percorso più ampio di riflessione e confronto su buone prassi e innovazione che, sviluppato a livello europeo, abbiamo provato a calare negli ultimi due anni con alcune azioni pilota in due città del nostro paese, Roma e Firenze".

“Per i venti anni dell’Help Center di Roma Termini con oltre 30.000 persone senza dimora prese in carico - conclude il presidente di Europe Consulting Onlus e fondatore del centro di accoglienza a Termini, Alessandro Radicchi -, Binario 95 offre alla città un nuovo servizio sperimentale per andare incontro alle persone più dimenticate e continuare a contaminare positivamente il modo di fare sociale nel nostro paese”.

L'accesso al presidio è gratuito e si può accedere su segnalazione telefonica dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17 chiamando il numero 0694809595 o presentandosi all'help center. Per gli operatori sociali del territorio sarà inoltre possibile prenotare colloqui di confronto in presenza o online per la trattazione di casi particolarmente complessi o anche per concordare interventi specifici direttamente in strada.