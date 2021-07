Uefa Festival di Roma. Quasi 100mila persone hanno popolato la Fan Zone più grande d'Europa

L’11 luglio con la conquista dell’Italia dell’Europeo a Wembley si chiude a Roma l’Uefa Festival.

Quasi 100mila persone hanno goduto della Fan Zone più grande d’Europa che ha coperto Roma (15mila mq), da Piazza del Popolo fulcro del Festival ai Fori Imperiali, passando per i 4 hotspot del centro della Capitale e dalla Terrazza del Pincio, sede del Media Center dove nella serata finale erano presenti oltre 200 giornalisti provenienti da più di 20 paesi che hanno raccontato i festeggiamenti per la vittoria azzurra.

Un mese di spettacoli

Quello vissuto da turisti e tifosi è stato un mese di spettacoli dal vivo, dj set, concerti e momenti di solidarietà. Più di 500 gli artisti si sono alternati sul palco di Piazza del Popolo, intrattenendo il pubblico per oltre 350 ore di palinsesto. Tra questi, Stash dei The Kolors, Irene Grandi e Annalisa. Protagonisti gli artisti del mondo della musica, ma anche il cinema in ascesa come il Pigneto Film Festival. Ad animare la piazza le performance dal vivo dell’Accademia di Santa Cecilia e dell’Associazione Roma Sinfonietta. Non è mancato, poi, lo spazio per gli eventi istituzionali e di solidarietà. Dalla Fanfara della Polizia al derby contro la violenza negli stadi tra Roma Cares e Fondazione S.S. Lazio 1900 sul campo 3 contro 3. La stessa cornice che ha ospitato al torneo triangolare dei giornalisti in ricordo di Gianni Mura. Infine non sono mancati gli omaggi a Raffaella Carrà e Franco Battiato, presenti nelle playlist che hanno accompagnato l’UEFA Festival.

Il tutto è stato possibile farlo in sicurezza anche grazie a più di 200 volontari Mobility Makers, alle regole di prenotazione tramite il sito, all’autocertificazione e alla misurazione della temperatura all’ingresso. A tal proposito il numero dei casi Covid-19 all’interno dell’UEFA Festival è pari a zero.

I commenti

Daniele Frongia Commissario Straordinaria Uefa Euro 2020 è raggiante per il bilancio del Football Village. “Abbiamo realizzato un capolavoro” afferma Frongia che equipara il successo delle iniziative del festival col la vittoria degli Azzurri.

Andrea Francisi, General Manager di Filmmaster Events parla di buona riuscita dell’evento, un grande successo a livello di partecipazione del pubblico, cornice ideale per supportare la nostra Nazionale e rappresentate simbolica della ripartenza del Paese.