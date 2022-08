Tendopoli e latrine a cielo aperto: così gli "invisibili" affollano il cuore di Roma

Viale Luigi Einaudi è una delle ampie strade ricoperte di sampietrini che conducono a piazza della Repubblica e alla sua grande fontana. Una via trafficata e centrale, a due passi dalla stazione Termini e dal centro di Roma. Costeggia l'antica basilica di Santa Maria degli Angeli. Dovrebbe essere un luogo controllato, sicuro, pulito. Ma non è così, come tra gli altri denuncia Luca Laurenti, biologo e dirigente al Policlinico Umberto I, da oltre dieci anni "segnalatore seriale" del degrado che soffoca la Città Eterna.

Una latrina a cielo aperto davanti alle Terme di Diocleziano

Questa volta il focus è sui giardini proprio di fronte al museo delle Terme di Diocleziano. "Una distesa di escrementi, pozze di urina, immondizia di ogni genere - è la testimonianza di Luca - cumuli maleodoranti di indumenti perfino sulla base dell'obelisco dedicato ai caduti di Dogali". I giardini sono ricovero per numerosi senza dimora, soprattutto stranieri, che in assenza di alternative, provenienti chissà da dove e dopo chissà quante difficoltà, abusi e pericoli, vengono accolti da Roma come rifiuti. E tra i rifiuti vivono. "Un luogo terribile, surreale, pericoloso - prosegue Laurenti - abitato e usato come latrina. Un fetore degno, se non peggio, di una fogna a cielo aperto".

Viale Pretoriano, boulevard della disperazione

Nel cuore di Roma ogni giorno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo assistono a uno spettacolo degradante. Che prosegue, anche oltre Termini - dove, denunciavano a febbraio le associazioni, i senza dimora venivano allontanati spargendo acqua gelata su vetrate e pavimenti - su viale Pretoriano, proprio ai piedi delle Mura Aureliane. Un "boulevard" di tende, accampamenti e giacigli di fortuna che hanno cannibalizzato panchine e addirittura le macchinette per pagare i parcheggi blu. "Ricordiamoci, prima di urlare, accusare, indignarsi - specifica Laurenti - che sono esseri umani con tutto un carico di sofferenza che neanche immaginiamo. D'altro canto, e mi rivolgo agli amministratori, capite bene che di questo passo, se non si organizza un sistema di accoglienza degno di questo nome, la situazione peggiorerà sempre più".

L'assessora Funari: "Lavoriamo per riprogrammare i servizi di accoglienza"

Interpellata da RomaToday, l'assessora alle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale Barbara Funari ha commentato la situazione: "La zona che si sviluppa da Termini in poi evidenzia l'emergenza - risponde - che si evidenzia ancor di più per ragioni climatiche, perché con il caldo queste persone escono di più allo scoperto rispetto all'inverno. Il tema lo stiamo affrontando, anche in chiave Giubileo, non possiamo perdere tempo e per questo siamo sempre a lavoro per fare programmazione per quanto riguarda i servizi di accoglienza". L'obiettivo del Campidoglio è quello di "strutturare la modalità di lavoro e ampliare i posti disponibili - continua Funari - con una nuova delibera quadro che metterà in fila tutte le caratteristiche che ritengo siano prioritarie per affrontare queste situazioni. Quindi, da una parte dovremo realizzare nuovi servizi per raggiungere i soggetti più difficili, dall'altra fare un monitoraggio più capillare soprattutto nell'area della stazione, di piazza Indipendenza e piazza della Repubblica".

Lavoro non sempre semplice: "Quando non ci sono complicazioni di carattere psicologico - sottolinea l'assessora - come anche situazioni di dipendenza da droghe e/o alcol, ci sono intoppi amministrativi. Per esempio il ministero non permette al comune di accogliere i richiedenti asilo che sono usciti dal circuito, quindi bisogna impegnarsi a trovare soluzioni differenti". Per dare un'idea della difficoltà che si incontra lavorando su chi vive in strada, l'assessora fornisce un dato: "In sei mesi abbiamo portato via dalla stazione Termini - racconta - sei persone che tutti pensavano non se ne sarebbero mai andate. Ora sono in situazioni migliori, più protette, più dignitose. Un numero esiguo, me ne rendo conto, ma il risultato lo abbiamo raggiunto faticosamente, quando ormai c'era chi aveva gettato la spugna". Nelle prossime settimane, inoltre, usciranno nuovi bandi "che prevedono il finanziamento di soluzioni di cohousing in appartamenti per poche persone - conclude Funari - e il Pnrr sarà un'altra occasione per riuscire ad affrontare l'emergenza di chi vive in strada. Abbiamo presentato 9 progetti tra 'housing first', stazioni di posta e centri servizi a tutto tondo. E' una programmazione triennale, ma conto di aprire i primi spazi già nel 2023, il prima possibile, se ci saranno stabili disponibili. E a settembre incontrerò gli assessori municipali per pianificare l'accoglienza invernale, quest'anno partiamo prima per fare meglio".