Le tende pro-Palestina arrivano a Roma Tre: studenti in protesta contro il rettore

Le “tende contro il genocidio” arrivando anche a Roma Tre. E in una data non casuale: il 22 maggio è in programma la riunione del Senato accademico e gli studenti hanno in programma una giornata di mobilitazione contro il rettore, Massimiliano Fiorucci, per chiedere il boicottaggio accademico.

Le richieste degli studenti

“L’intifada studentesca” come recita uno striscione comparso tra tende e bandiere della Palestina davanti alla facoltà di Studi umanistici, nasce come nel caso della Sapienza, per chiedere “l’immediata cessazione di qualsiasi accordo di ricerca che l’Ateneo intrattiene con le università israeliane - spiegano gli attivisti in presidio -. Le istituzioni accademiche sono un ingranaggio chiave del regime di oppressione, colonialismo e apartheid contro la popolazione palestinese. Nell’intrattenere accordi di ricerca scientifica e tecnologica con le università israeliane, Roma Tre si rende direttamente connivente del genocidio in corso in Palestina”. Da qui le richieste, speculari a quelle dell’ateneo di piazzale Aldo Moro: interruzione di ogni rapporto con la Leonardo Spa e la fine degli accordi con “aziende belliche e organizzazioni militari come la Nato, che modificano i nostri percorsi di studio, obbligandoci a prendere parte a incontri e tirocini rispetto ai quali ci sentiamo di rispondere unicamente con l'obiezione di coscienza”.

La risposta del rettore

Al momento dal rettore Fiorucci non sono arrivati segnali sulla possibilità di accogliere le richieste degli studenti. Un atteggiamento pressoché analogo a quello della rettrice della Sapienza, che pur avendo accettato di incontrare due studenti in sciopero della fame, lo scorso 19 aprile, non ha mai accolto le richieste dei manifestanti, né, per il momento, accettato di tenere con loro un incontro pubblico. Ed è per questo che gli studenti della Sapienza sono, ancora oggi, accampati con le tende al pratone dell’ateneo e, nei giorni scorsi, hanno contestato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente alla Sapienza per la Giornata del laureato. Non sono mancati momenti di tensione con la polizia. Ieri, invece, è stato contestato il concerto per la Pace al Rettorato. E, questa mattina, gli attivisti in presidio con le tende hanno denunciato di essersi svegliati “con la presenza della Digos e l’apertura di un nuovo cantiere nelle aule del pratone”. A Roma Tre, invece, il giorno più “caldo” dovrebbe essere, appunto domani, con la protesta degli studenti, supportati anche da alcuni docenti e componenti del personale tecnico.