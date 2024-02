Nasce Téchne, l'acceleratore di startup del Rome Technopole: call per i progetti più innovativi. Come partecipare

Per velocizzare l’ingresso sul mercato delle eccellenze tecnologiche nate nelle università del Centro e del Sud Italia, arriva Téchne, l’acceleratore di startup e spin-off dello Spoke 2 del Rome Technopole. Un progetto che vuole stimolare i processi di technology transfer, mettendo a disposizione di startup e spin-off con soluzioni digitali l’intero ecosistema del Rome Technopole, composto da più di 40 attori tra università pubbliche e private, centri di ricerca, istituzioni, associazioni imprenditoriali, corporate e venture capital.

Come funzionerà Téchne

I progetti selezionati potranno accedere al programma di accelerazione, della durata di 3 mesi, gestito da LVenture Group con la finalità di migliorare le strategie di go-to-market delle imprese innovative, creare occasioni concrete di business grazie alla rete del Rome Technopole e metterle in contatto con un network di investitori per la crescita imprenditoriale. Téchne, infatti, vuole colmare il gap oggi esistente tra le competenze e la ricerca universitaria di eccellenza e il mercato, valorizzando la vocazione industriale del territorio.

Come candidarsi

Possono candidarsi fino alle ore 15 del 25 marzo 2024 startup innovative e spin-off con soluzioni digitali costituite da almeno due anni, ma da non più di cinque e che si trovano nel Lazio o nel Sud Italia (Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). La richiesta di partecipazione si inoltra accedendo direttamente al sito www.techne-rometechnopole.it e seguendo le istruzioni. I settori di maggiore interesse per le candidature sono: transizione digitale (soluzioni tecnologiche e innovative in grado di abilitare e sostenere la crescita e la competitività per tutti i settori di mercato), transizione energetica (soluzioni che prevedono il ricorso a energie rinnovabili e/o a ridotta impronta di carbonio e che consentono lo sviluppo di un’economia sostenibile, basata sugli obiettivi di decarbonizzazione ed efficienza energetica), salute e biopharma (soluzioni per lo sviluppo sostenibile delle Life-science, in grado di garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età: dalla prevenzione alla diagnosi e alla terapia fino al monitoraggio e alla gestione della salute e dello stile di vita).

“Il programma di accelerazione Téchne - spiega Renato Baciocchi, responsabile Spoke 2 Progetto Rome Technopole e docente dell’Università Tor Vergata - rappresenta uno step importante nella serie di azioni di progetto a supporto della nuova imprenditoria, che stiamo mettendo a punto nell’ambito dello Spoke 2. Technè, infatti, offre gratuitamente a start-up e spin-off del Lazio e del Mezzogiorno, un percorso intensivo di formazione, accelerazione e mentoring, che consentirà di valorizzare le proposte imprenditoriali, incrementandone l'attrattività nei confronti degli investitori”.

Roberto Magnifico, partner e board member di LVenture Group aggiunge: “Téchne vuole potenziare startup e progetti nati all’interno delle università e nel mondo della ricerca prodotti da un territorio ricco di eccellenze e talenti imprenditoriali, come quello della Regione Lazio e del Sud Italia. Il programma di accelerazione mette a disposizione dei progetti imprenditoriali la nostra esperienza decennale nella crescita d’impresa, l’accesso all’intero ecosistema del Rome Technopole, un partenariato di ricerca e industria ideale per lo sviluppo del tech transfer, e un network di investitori fondamentale per l’avvio sul mercato”.