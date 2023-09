I taxi volanti atterreranno a parco Piccolomini: il progetto di un Vertiporto all'ombra del Cupolone

Non c'è pace per Parco Piccolomini la cui fruizione pubblica è, secondo i comitati, nuovamente in pericolo. Messo da parte il progetto, del 2016, che vedeva la realizzazione di un resort con tanto di campo da golf, oggi l'ipotesi ventilata è quella di un vertiporto, ossia un'area dedicata al decollo e all'atterraggio verticale di velivoli elettrici.

Il bando della Fondazione

A maggio 2023 la Fondazione Piccolomini ha pubblicato un bando per la locazione di circa 8 ettari di Parco Piccolomini. La gara è stata vinta da una società, la UrbanV, che ha come mission l'abilitazione di una nuova forma di mobilità per il trasporto di passeggeri e merci su brevi distanze per via aerea. Una mission che si declina con la realizzazione di uno spazio dove potrebbero transitare droni che trasportano passeggeri, per esempio dall'aeroporto di Fiumicino al centro di Roma. Il progetto è stato presentato nelle scorse settimane (qui i dettagli) con operatività a partire dal 2024.

I malumori dei comitati

Un progetto che comporterebbe la realizzazione di ulteriori infrastrutture, tutto - secondo i comitati - in pieno contrasto con le norme di tutela paesaggistica che vincolano l'area. In effetti, il parco non è soltanto espressione di un ecosistema faunistico e floreale in pieno centro di Roma, ma ha anche un grande valore paesaggistico e culturale e rientra, ad esempio, nel sistema delle Ville Storiche (all'interno c'è Villa del Sole, villino storico che venne restaurato con i Fondi per il grande Giubileo del 2000).

L'area

Essendo una zona di pregio paesaggistico e ambientale ne viene individuata come fine pubblico primario quello della fruizione pubblica. "La normativa di Piano Regolatore, frutto di battaglie delle associazioni territoriali che proseguono da 50 anni, individua l'area come Villa Storica destinandola a verde pubblico. Qualora fosse confermata la presenza di un progetto a carattere privatistico, ci chiediamo come potrebbe risultare compatibile con i dettami delle norme urbanistiche" spiega Barbara Manara, portavoce comitato parco Piccolomini e Arci Roma.

La realtà attuale è che l'unica porzione di parco accessibile alla cittadinanza è quella andata distrutta con l'incendio del 2 agosto che ha eliminato la Fattorietta dove si trovava "l'asilo nel bosco". "Presenteremo le nostre proposte e vedremo di trovare una soluzione compatibile con la normativa sul tavolo comunale. Il Sindaco si è detto disponibile". ha detto Barbara Manara sulle sorti dell'asilo.

Cosa prevede il progetto

Fonti qualificate, interpellate da RomaToday, confermano l'esistenza del progetto, già in fase avanzata e per il quale si attendono gli ultimi adempimenti burocratici. L'idea è appunto quella di far atterrare i cosiddetti taxi volanti all'ombra del Cupolone, fornendo proprio in concomitanza con il Colosseo, l'immagine di una Capitale proiettata nel futuro. Un progetto che ovviamente terrà conto dei vincoli presenti, rispettandoli e che rapprensenterà un valore aggiunto per il territorio. Si tratterà infatti di un vertiporto temporaneo, che non prevede l'utilizzo di cemento. Prima dell'implementazione, l'area sarà sottoposta a bonifica e sarà, una volta dismesso il vertiporto stesso, a disposizione di tutti i cittadini. Romani e turisti che potranno godere dell'area che sarà pensata a misura di cittadini. Secondo quanto si apprende nelle prossime settimane sono previsti anche dei momenti di confronto con il territorio per spiegare il progetto.

Si muove la politica del territorio

L'idea di un progetto privato ha messo in moto la politica territoriale. Nel XIII municipio, come accaduto negli anni passati per il resort di lusso o il campo da golf e oggi per il vertiporto, si muovono le proteste. I consiglieri municipali Maristella Urru e Lorenzo Ianiro, della lista di centrosinistra Aurelio in Comune, all'opposizione nel Municipio XIII, hanno presentato una mozione con la realizzazione di un vertiporto. Il PD si è astenuto dalla firma.

"La maggioranza del Municipio XIII è incapace di passare dalle parole ai fatti, respingendo una mozione che chiedeva di esprimere contrarietà al progetto di vertiporto per droni che sarà realizzato a Parco Piccolomini, di rendere pienamente fruibile l'area verde e di sostenere il circolo Arci che opera al suo interno" hanno dichiarato Urru e Ianiro. "Nonostante la bocciatura - concludono - continueremo a impegnarci, con tutti i livelli politici interessati, affinché questo progetto di natura privatistica non passi in un'area tanto preziosa per il nostro territorio".

Il Pd non manca di replicare alla polemiche di Aurelio in Comune sul parco, sottolineando come la firma non sia arrivata per una contrarietà aprioristica a questo progetto. "Per il Pd resta prioritaria la tutela paesaggiastica, ambientale e l'usufruizione pubblica dell'area aperta ai bambini, alle scuole e agli abitanti del quartiere", fa sapere al nostro giornale la maggioranza del XIII Municipio.