L'intoccabile parco Piccolomini. I taxi volanti spaventano ancora prima di arrivare

Il vertiporto di parco Piccolomini divide. Questo, almeno, è quanto è emerso nell’ultima seduta della commissione trasparenza della Regione Lazio, durante la quale si è appunto discusso della realizzazione di uno spazio dedicato al decollo e all’atterraggio degli avveniristici “taxi droni” o taxi volanti, da realizzarsi nell’area del XIII municipio di Roma. La politica ed i promotori sono a favore mentre i cittadini, da parte loro, hanno molti dubbi.

Il vertiporto a Parco Piccolimini

Tutto nasce a maggio 2023 con la pubblicazione, da parte della Fondazione Piccolomini, di un bando per la locazione di circa 8 ettari di Parco Piccolomini. La gara è stata vinta da una società, la UrbanV, che ha come mission l'abilitazione di una nuova forma di mobilità per il trasporto di passeggeri e merci su brevi distanze per via aerea. Tradotto, la società vuole realizzare uno spazio dove potrebbero transitare droni che trasportano passeggeri, per esempio dall'aeroporto di Fiumicino dove, tra l’altro, c’è già stato un primo volo di prova.

Criticità

Le criticità sono molte e sono state tutte elencate durante l’audizione. Nel parco c’è una villa storica, Villa del Sole, ed ospita un ecosistema faunistico e floreale di grande pregio, in pieno centro di Roma. Secondo i progetti si tratterebbe di un vertiporto temporaneo, quindi senza l’utilizzo di cemento, ma i dubbi rimangono tanti.

L’audizione

Contrari all’opera i rappresentanti delle associazioni dei cittadini e del Forum del Terzo Settore Lazio. Per i primi ha parlato Luigi Tamborrino, dell’associazione Territorio Roma, sottolineando come la location sia “sbagliata” perché “si tratta di una villa storica”. Sulla stessa linea Francesca Danese: “Non siamo contrari all’innovazione – ha dichiarato - ma il punto rimane a monte: si fanno scelte di innovazione tecnologica senza coinvolgere cittadini”.

Barbara Manara, del comitato Parco Piccolomini, ha ripercorso la storia di quell’area, che il comitato vorrebbe diventasse parco pubblico, e ha ribadito i numerosi vincoli che impediscono la realizzazione di nuovi edifici. Annamaria Bianchi, di Carte in regola, ha spiegato che “non siamo contrari a forme di mobilità come i vertiporti, ma siamo per innovazioni e nuove forme di mobilità che rispondano innanzitutto all’interesse pubblico”.

Per ora nessun progetto

Per la fondazione sono intervenuti il presidente Edoardo Siravo e la direttrice Valeria Carovana che hanno spiegato che si tratta “di un terreno chiuso, non fruibile attualmente dai cittadini, che vogliamo mettere a reddito per finanziare i progetti della Fondazione. Un’area che verrà valorizzata e messa in sicurezza. Il progetto sposa tecnologia e rispetto dell’ambiente”. Carlo Tursi , amministratore delegato di Urban V, ha spiegato come “l’iter approvativo non sia ancora neanche iniziato. Vogliamo realizzare un “parco dimostrativo sulla mobilità sostenibile”, che occuperà soltanto il 10 per cento dell’area, mentre il resto sarà a verde, aperto alla cittadinanza. Realizzeremo piccole strutture temporanee integrate con il paesaggio che saranno rimosse alla fine del progetto, mentre l’area a parco resterà a disposizione del territorio. Rispetteremo tutti i vincoli presenti in questa zona”.

Occorre precisare che, al momento, non c’è ancora un progetto vero e proprio da poter esaminare, fatto sottolineato anche dalla presidente della commissione, Marta Bonafoni. In realtà il progetto esiste, come spiega a RomaToday Carlo Tursi, amministratore delegato di UrbanV: “Il progetto dell'hub della sostenibilità a Piccolomini deve seguire l’iter approvativo, che stiamo avviando e che ci auguriamo ci consentirà di iniziare le nostre attività nei tempi consentiti. Naturalmente saranno rispettati tutti i vincoli, in particolare di natura paesaggistica, cui è soggetta l’area: si tratterà infatti di un intervento di recupero ambientale del territorio, che è comunque già iniziato, per restituire alla cittadinanza la fruibilità dell’area, seguendo anche la memoria storica del luogo, e seguirà alcune precise linee guida quali sostenibilità, inclusione e promozione della cultura, contribuendo a dare risalto internazionale alla nostra città e alla nostra regione con un progetto innovativo a livello globale, che vogliamo rendere possibile lavorando in partnership con il territorio”.

A favore tutta la politica

Praticamente tutti i rappresentanti politici presenti hanno dato parere positivo alla proposta. Al tavolo c’era anche Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma Capitale, il quale ha elogiato questa “forma di mobilità che abbiamo cominciato a inserire nel Piano urbano per la mobilità sostenibile”, riferendosi ovviamente ai “taxi volanti” elettrici. Parere favorevole anche da Massimiliano Maselli, assessore ai servizi sociali della Regione Lazio, e da Salvatore Petrarca, assessore mobilità e lavori pubblici del XIII Municipio, che ha dichiarato di aspettare il progetto per dare una valutazione precisa.

“Abbiamo voluto dare una risposta – ha spiegato Bonafoni – a tante richieste di chiarimento che ci sono arrivate da una serie di associazioni e comitati, in seguito al bando per la locazione di 8 ettari di terreno di proprietà dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Nicolò Piccolomini, assegnato alla Urban V, che qui vorrebbe realizzare un vertiporto”. Per la Bonfaoni “i diversi interventi che si sono alternati nel corso della seduta, oltre a chiarire meglio gli elementi progettuali fin qui espliciti, in attesa che venga avviato l'iter autorizzativo per la realizzazione dell'opera, hanno permesso di ascoltare le preoccupazioni e i quesiti delle realtà sociali e ambientaliste del quartiere, nonché le posizioni di tutti gli attori coinvolti: dagli enti locali a ENAC e ENAV, dalla Fondazione Piccolomini alla stessa società che si è aggiudicata la gara”.