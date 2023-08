In volo da Fiumicino al centro entro il 2024 con i "taxi volanti": a Roma 10 vertiporti

A nove mesi dal volo di prova, l’ambizioso progetto di far circolare a Roma, prima città in Italia, una flotta di taxi volanti fa un ulteriore passo avanti.

UrbanV, la società che insieme con Aeroporti di Roma, Atlantia e Volocopter - start-up tedesca specializzata nello sviluppo di eVTOL, mezzi elettrici a decollo e atterraggio verticale - sta sviluppando il progetto, ha stretto una partnership con Amazon Web Services selezionandolo come provider di cloud, ricevendo così supporto per la costruzione di reti di trasporto per eVTOL. Obiettivo, lanciare il primo servizio eVTOL dall’aeroporto di Fiumicino al centro di Roma entro la fine del 2024, pronto per trasportare i visitatori arrivati in città per assistere al Giubileo nel 2025. Dal 2026 in poi, la rete di Roma si espanderà fino ad arrivare ad avere 10 vertiporti, permettendo spostamenti rapidi e senza traffico tra i popolari poli di transito e le destinazioni turistiche.

L'azienda ha fatto sapere di essere al lavoro per sviluppare e gestire le proprie reti di vertiporti, che verranno utilizzati dagli eVTOL per trasportare i passeggeri all’interno dei centri urbani, ed è a questo che collaborerà Amazon Web Services. Altre reti di vertiporti verranno aperte a Venezia, Bologna e sulla Costa Azzurra francese, fornendo ai viaggiatori alternative più rapide e sostenibili alle trafficate strade cittadine e ai mezzi di trasporto tradizionali. Durante i prossimi cinque anni, la compagnia prevede di investire diverse centinaia di milioni di euro per l’espansione del proprio modello su scala europea e mondiale.

“La nostra visione di trasporto aereo urbano elettrico si concentra sul reinventare l’esperienza di volo - ha detto Carlo Tursi, ceo di UrbanV - In AWS abbiamo riconosciuto il partner cloud ideale per trasformare questa visione in realtà. La loro impareggiabile esperienza nell’industria del trasporto aereo comporta una profonda conoscenza del settore e, inoltre, la loro sete di innovazione lo rende il partner ideale per creare nuove possibilità. Insieme svilupperemo un’esperienza di viaggio urbano rivoluzionaria non solo per quanto riguarda i veicoli coinvolti, ma anche dal punto di vista dell’esperienza dei passeggeri”.

Come funziona il taxi volante

Proprio l’aeroporto di Fiumicino ha ospitato il primo volo di prova con equipaggio del taxi volante di Volocopter, start-up tedesca specializzata nello sviluppo di eVTOL, i mezzi elettrici a decollo e atterraggio verticale.

I veicoli utilizzati per comporre la flotta di aerotaxi sono firmati da Volocopter, che hanno progettato un mezzo in grado di trasportare passeggeri in volo in modo rapido e senza emissioni. A ottobre proprio a Fiumicino un primo taxi volante è decollato dal cosiddetto “vertiporto”, lo spazio all’interno del Da Vinci progettato per ospitare vari tipi di test sia per le operazioni di volo sia a terra. L'infrastruttura occupa un'area di circa 5.500 metri quadrati, ed è stata progettata per garantire la compatibilità con i principali eVTOL che saranno certificati nei prossimi anni.

All’interno è presente un'area destinata alle operazioni di atterraggio e decollo, un parcheggio, un hangar coperto, uffici, un magazzino e un'area per la ricarica delle batterie. Il test è stato condotto con successo: il velivolo elettrico si è alzato in volo con l’equipaggio e ha terminato senza intoppi il suo giro di prova, con il pilota collaudatore (a bordo del Volocopter 2X elettrico presentato un anno fa) che ha volato a 40 km/h per 5 minuti a 40 metri di altezza lungo una traiettoria di volo “a figura 8” davanti agli spettatori, dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità italiane, l’autorità per l'aviazione civile (Enac) e il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo (Ente Nazionale Assistenza al Volo).