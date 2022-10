A Fiumicino decolla il primo taxi volante: entro il 2024 il lancio del servizio a Roma

L’aeroporto di Fiumicino ha ospitato il primo volo di prova con equipaggio del taxi volante di Volocopter, start-up tedesca specializzata nello sviluppo di eVTOL, i mezzi elettrici a decollo e atterraggio verticale.

Si tratta del primo volo di questo genere portato a termine in Italia, passaggio fondamentale per tramutare in realtà il piano di servizi di mobilità aerea avanzata che verranno lanciati a Roma entro il 2024, con la collaborazione dei partner dell’operazione: oltre a Volocopter, Aeroporti di Roma (ADR), Atlantia e UrbanV.

Il test è stato condotto al Da Vinci con successo: il velivolo elettrico si è alzato in volo con l’equipaggio e ha terminato senza intoppi il suo giro di prova, con il pilota collaudatore (a bordo del Volocopter 2X elettrico presentato un anno fa) che ha volato a 40 km/h per 5 minuti a 40 metri di altezza lungo una traiettoria di volo “a figura 8” davanti agli spettatori, dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità italiane, l’autorità per l'aviazione civile (Enac) e il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo (Ente Nazionale Assistenza al Volo).

"È stata un'emozione incredibile oggi assistere all'aeroporto di Fiumicino al primo volo sperimentale - ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè - Avevamo già presentato il velivolo ai romani un anno fa a piazza San Silvestro: un veicolo totalmente elettrico a decollo verticale, con 18 motori, in grado di trasportare 2 persone e merci fino a 250 chili e con un autonomia di 100 chilometri. Oggi abbiamo sperimentato il primo "vertiporto" cioè il primo luogo a decollo e atterraggio verticale che consentirà il collegamento con il centro della città. Sembrava un futuro distante e lontano quello dell'introduzione della Urban air mobility, invece, abbiamo precorso i tempi e l'obiettivo è arrivare al 2024 ad effettuare il primo volo dall'aeroporto alla città. Ancora molto lavoro ci aspetta e questa nessuno la considera la soluzione dei problemi della mobilità urbana, ma certamente è un ulteriore tassello che aggiungiamo per l'intermodalità delle persone e delle merci che nel futuro diventerà un mezzo diffuso. Ed essere la prima città italiana che li ospiterà è un orgoglio della Capitale d'Italia".

Cos'è il taxi volante di Volocopter

L'aerotaxi elettrico di Volocopter è progettato per trasportare passeggeri in volo in modo rapido e senza emissioni, ed è decollato dal cosiddetto “vertiporto”, lo spazio all’interno del Da Vicini progettato per ospitare vari tipi di test sia per le operazioni di volo sia a terra. L'infrastruttura occupa un'area di circa 5.500 metri quadrati, ed è stata progettata per garantire la compatibilità con i principali eVTOL che saranno certificati nei prossimi anni. All’interno è presente un'area destinata alle operazioni di atterraggio e decollo, un parcheggio, un hangar coperto, uffici, un magazzino e un'area per la ricarica delle batterie.

Il volo di giovedì mattina è stato seguito da una dimostrazione di ciò che è possibile fare all’interno del vertiporto ospitata da UrbanV, società costituita da Aeroporti di Roma, Aéroports de la Côte d'Azur, Aeroporto di Venezia e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. L'obiettivo è progettare e costruire vertiporti a livello internazionale, ed è in questo ambito che è stata presentato anche VoloIQ, una piattaforma digitale su cui è possibile organizzare, gestire e prenotare i voli del futuro che diventerà la spina dorsale dell'ecosistema della mobilità aerea urbana.

"Collegamenti tra il centro di Roma e Fiumicino entro il 2024"

“Uno dei pilastri della nuova strategia industriale di Atlantia è l'investimento in tecnologia e innovazione per rendere i nostri asset sempre più sostenibili e aprire nuove forme di mobilità integrata - ha detto Giampiero Massolo, presidente di Atlantia - Collaborando con le istituzioni collegate, puntiamo ad aprire al pubblico il servizio a Fiumicino, prima di estenderlo agli altri aeroporti in cui abbiamo investito entro il 2024”.

“L'evento di oggi rappresenta una pietra miliare significativa nel nostro percorso di pionieri nel testare e implementare la mobilità aerea avanzata in Italia e nel fare la nostra parte nel rendere i trasporti urbani sempre più sostenibili e senza soluzione di continuità - ha aggiunto Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma - L’apertura del primo vertiporto in Italia e il primo volo eVTOL con equipaggio rappresentano un notevole passo avanti verso l'attivazione delle prime rotte di mobilità aerea avanzata tra l'aeroporto di Fiumicino e il centro di Roma entro la fine del 2024, in vista del Giubileo, per offrire il nostro contributo al nostro città e le nostre istituzioni nell'accogliere i flussi turistici internazionali con un servizio innovativo e innovativo”.