L'alleanza impossibile è realtà: diventa operativo l’accordo tra Uber e tassisti

L’accordo che era stato siglato tra Uber ed il consorzio It Taxi entra nel vivo. Dal 27 luglio in oltre 90 città italiane è possibile riservare una corsa utilizzando l’app di Uber. Possibilità che in Italia può essere colta da circa 12mila taxi.

Entra nel vivo l'accordo

A Roma sono circa 3.700 i taxi operativi della cooperativa Radiotaxi 3570 a Roma che potranno usufruire della partnership con Uber. A fine maggio, nel comunicare l’accordo appena raggiunto, il numero uno del consorzio It Taxi Loreno Bittarelli si era detto consapevole “dell’impatto che può avere questa notizia”. Al tempo stesso aveva spiegato che era “una partnership strategica per tutto il nostro settore e un importante passo in avanti per lo sviluppo e la crescita nostro lavoro”.

Il commento di Uber e It Taxi

L’accesso alla tecnologia di Uber consente ai tassisti del 3570 di ottimizzare le corse, riducendo i tempi tra una corsa e l’altra e quindi incrementare le proprie entrate. “Grazie a un’ampia base utenti sia nazionale che internazionale, due milioni di aperture della nostra App nella capitale solo negli ultimi tre mesi, e alla grande esperienza e capillarità della flotta del 3570, questo lancio consentirà alla capitale di fare un importante passo avanti nella mobilità urbana”ha commentato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia. “Roma è la città da cui parte operativamente l’accordo con Uber lanciato a fine maggio. L’accordo entra nella sua fase operativa e credo che questo porterà vantaggi ai tassisti che vedranno crescere le richieste di corse” – afferma Loreno Bittarelli, presidente di ItTaxi “Non solo lavoreremo di più ma lavoreremo anche meglio, evitando attese inutili e quindi ottimizzando le nostre giornate di lavoro”.

Come funziona operativamente

Per usufruire del nuovo servizio occorre scaricare la app Uber, scaricabile da App Store o Google Play, e creare un account e per farlo è sufficiente disporre di un indirizzo email e un numero di telefono. Sarà così possibile richiedere una corsa direttamente dall’ app Uber. Il primo passo è inserire la destinazione e scegliere il prodotto Taxi, per essere abbinati a un autista della piattaforma it Taxi. Da quel momento sarà possibile monitorare l’arrivo dell’auto sulla mappa e aspettare al punto di prelievo, appena sarà nei paraggi. Un passaggio importante, prima di salire a bordo, consiste nel verificare che i dettagli della corsa (autista, modello dell'auto e numero di targa) corrispondano alle informazioni mostrate nell'app. Una volta giunti a destinazione, il pagamento sarà semplice e avverrà direttamente attraverso la app. Infine sarà possibile valutare la corsa, per condividere il proprio parere circa la tratta appena effettuata.