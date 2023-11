Taxi, chi sono i sostituti alla guida. Gli "invisibili" delle auto bianche

I tassisti non li vedono di buon occhio perché non vorrebbero pagarsi una licenza. Per molti sono degli “invisibili” che lavorano soprattutto durante le festività o in caso di malattia dei "titolari". Parliamo dei sostituti alla guida taxi, lavoratori "atipici" che sognano da anni una licenza tutta loro.

Chi sono i sostituti alla guida

I sostituti alla guida sono inquadrati o con un contratto di gestione di ramo d’azienda o come dipendenti di cooperativa ma la loro figura è molto particolare. Non hanno, ovviamente, una licenza ma vengono chiamati a sostituire i titolari dei taxi nei casi in cui non possano svolgere il loro lavoro.

Una vita da precari

I sostituti, spiega a RomaToday Paolo Macioci, presidente del Comitato sostituti alla guida taxi Massimo Marziale Roma Capitali, “sono precari a vita. Fino al 2011, un titolare di licenza doveva dare una motivazione per farsi sostituire. Dopo l’intervento del governo Monti questo non accade più. Ci sono alcuni titolari di licenza che hanno smesso da tempo di fare i tassisti e si fanno sostituire. Rimane il fatto che se un domani questa sostituzione non viene rinnovata il lavoratore perde, di fatto, la sua attività”.

Come si procaccia una sostituzione

Non è facile entrare nel giro delle sostituzioni. Nonostante ci sia un apposito registro che individua i sostituti tocca a questi ultimi farsi “conoscere” per poter lavorare. “È un lavoro che si basa molto sulle conoscenze – riprende Macioci – non solo devi avere i requisiti per fare il sostituto ma devi entrare nel giro giusto. Devi presentarti presso le cooperative e cercare licenze che hanno bisogno di una sostituzione".

Il bando

Da mesi, ormai, è in corso una vera e propria battaglia in merito alle nuove licenze per i taxi. Da una parte c’è il dl Asset che, come è stato spiegato in una recente circolare interministeriale, andrà a rendere più facili i procedimenti per ottenere una licenza che, è fondamentale specificarlo, sarà a titolo oneroso, quindi andrà pagata. Dall’altra c’è il Comune di Roma che, come sottolineato anche dall’Antitrust, ha urgente bisogno di nuovi taxi sulle strade ma non vede nel dl Asset la giusta soluzione ai suoi problemi. Nel mezzo, poi, ci sono i circa 800 sostituti alla guida romani che vedono nel concorso straordinario del Comune di Roma per aumentare le licenze una soluzione ai loro problemi di precarietà.

“Il bando deve essere aperto a tutti – dice Macioci – noi non chiediamo che le nuove licenze vengano assegnate ai sostituti. C’è una legge nazionale che dice che gli anni di sostituzione conferiscono un punteggio in sede di bando per l’aggiudicazione delle nuove licenze”. Il problema, però, è che poi queste licenze vanno pagate: “Quindi fare il bando è inutile perché queste persone, se avessero potuto, si sarebbero già comprate licenze anni fa. Tanto vale metterle direttamente in vendita”. Del resto, ci sono lavoratori che fanno i sostituti da ben 18 anni. “Da quando faccio questo lavoro – riprende il presidente – non passo il Natale in famiglia perché garantiamo il servizio soprattutto nelle giornate più particolari dell’anno”. Ad oggi, tra l’altro, ancora non si conosce quanto costeranno le future licenze i cui proventi, secondo il dl Asset, non verranno distribuiti per l’80% ai tassisti come compensazione per l’aumentata concorrenza e il 20% al Comune di Roma ma andranno al 100% alle auto bianche.