Taxi in sciopero per 24 ore contro il nuovo "decreto Asset"

Tassisti sul piede di guerra contro il cosiddetto “decreto Asset”, il provvedimento con cui il governo ha dato la possibilità al Comune di bandire il 20% in più di licenze per le auto bianche. Per lunedì 10 ottobre Usb Taxi,, insieme con altre sigle, ha proclamato uno sciopero di 24 ore, chiamando appunto in causa “un provvedimento omnibus predisposto non a caso nel periodo estivo, con tempi di approvazione contingentati, 60 giorni".

"Inopportuno è la definizione più elegante per questo decreto - sottolineano da Usb Taxi - e ce ne renderemo conto quando con il più classico scaricabarile gli enti locali e il governo si rimpalleranno le responsabilità dell'incremento delle licenze senza nessun dato concreto".

Gualtieri contro il decreto Asset: "Fatto male e inutilizzabile"

Contro il decreto, in realtà, si sono già espressi diversi sindaci, Roberto Gualtieri in primis. Il primo cittadino della Capitale ha definito il provvedimenti “fatto male e inutilizzabile”, principalmente per questione di costi. Il decreto, infatti, è finalizzato non soltanto ad aumentare le licenze, ma anche ad accelerare l’iter per bandire il concorso straordinario, accorciando a 15 giorni (e non più a due mesi) il tempo necessario per ottenere il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, propedeutico al concorso. I costi, però, ricadono interamente sul Comune, perché le risorse economiche che nella procedura ordinaria venivano destinate all’amministrazione, con la procedura veloce finiscono invece ai tassisti. Per accelerare la procedura, insomma, vengono investite risorse che andrebbero invece usate per la realizzazione di nuove aree di sosta, cartellonistica e uffici.

Gualtieri ha comunque convocato un tavolo tecnico per discutere del tema alla presenza dei rappresentanti di categoria. La crisi dei taxi, infatti, si è fatta sentire in modo particolare a Roma, nel corso di un’estate contraddistinta da ode infinite, prenotazioni bloccate, turisti e viaggiatori smarriti nel solleone in attesa per ore di un’auto bianca

Il flop della seconda guida

L’introduzione della cosiddetta “seconda guida” non è riuscita in alcun modo ad arginare l’emergenza in cui la città è precipitata, e anche se il Campidoglio ha promesso di rimettersi al lavoro sulle tariffe, ferme ormai da quasi 13 anni, per incentivare i tassisti a lavorare anche alla luce dell’aumento dei costi del carburante e del caos dovuto ai cantieri, qualche giorno fa era stato l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, a ribadire l’importanza di aumentare le licenze dei taxi, soprattutto in vista del Giubileo

Non è chiaro, a oggi, quanti nuovi taxi potrebbero circolare in più nella Capitale: le licenze attualmente sono 7.800, e il concorso straordinario consentirà di aggiungere alla flotta già esistente di taxi massimo il 20% dei titoli già esistenti, e dunque di rilasciare poco più di 1.500 licenze, portandole a 9.360. Questo, ovviamente, nella migliore delle ipotesi, e cioè se l’adesione sarà massima.