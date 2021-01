VIDEO | I tassisti protestano in Campidoglio per l'assenza di wc: "La pazienza è come la pipi, prima o poi scappa"

In piazza del Campidoglio spunta un wc, mentre sulla scalinata davanti all’ingresso di palazzo Sanatorio, viene esposto un chiaro cartello indirizzato alla sindaca, Virginia Raggi: “La pazienza è come la pipi, prima o poi scappa”. E’ la protesta di un gruppo di tassiste e tassisti romani che nella mattinata di oggi, martedì 26 gennaio, ha voluto ricordare all’amministrazione comunale che un problema c’è, con i bagni pubblici chiusi e locali con le serrande abbassate per i dpcm. Un presidio di protesta organizzato da diverse sigle sindacali, tra cui Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Usb Taxi, Ubi e Ati Taxi.

“L’impossibilità, per i tassisti, di compiere azioni basilari come soddisfare un bisogno fisiologico è soltanto l’inaccettabile e assurda goccia che fa traboccare il vaso - il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci - si deve ascoltare la voce dei lavoratori in piazza, che denunciano l’assenza di attenzione da parte dell’amministrazione alle loro esigenze e difficoltà”.

Uno dei tanti problemi denunciato dai tassisti in un anno di pandemia: la mancanza delle mascherine, l’assenza di una programmazione che li vedremo al fianco del trasporto pubblico locale, la perdita di lavoro e quindi incassi mantenendo l’obbligo di garantire il servizio che, va ricordato, è pubblico.

“Senza dimenticare l’abusivismo che questa giunta si era impegnata a sconfiggere soprattutto nell’aeroporto di Fiumicino - dice Riccardo Cacchione di Usb Taxi -, inaccettabile ancora di più in questo periodo di pandemia dove ognuno di noi deve fare i conti col riuscire a garantire alla propria famiglia il pranzo e la cena”.