L'Antitrust apre un'inchiesta sui taxi: nel mirino licenze, tassametri e uso del pos

Il “caos taxi” in cui affonda da settimane non solo Roma, ma anche altre città come Milano e Napoli, finisce nel mirino dell’Antitrust. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti avviato un’attività di verifica nel settore dei taxi sulla base delle numerose criticità più volte segnalate, dai tempi di attesa infiniti alle irregolarità nell’utilizzo del tassametro passando per l’accettazione dei pagamenti elettronici, la corretta funzionalità dei Pos e la mancanza stessa di auto bianche in luoghi considerati fondamentali.

Richieste di chiarimenti inviate a Comune e cooperative

Il nucleo speciale antitrust della guardia di finanza ha già rivolto numerose richieste di informazioni alle principali società di radiotaxi attive a Roma, e la stessa autorità ha formulato direttamente richieste di informazioni ai Comuni e alle principali piattaforme per la prenotazione dei taxi. L’obiettivo, spiega l’Agcm, è quello di far luce sul sistema delle licenze “a numero chiuso” che “ostacola il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali e il prodursi dei conseguenti benefici in termini di soddisfazione della domanda e di qualità del servizio”.

L’ente sta insomma cercando di capire quanto l’annosa questione licenze impatti sul servizio, chiedendo informazioni sul numero di vetture in servizio per turno, sul numero di corse effettuate per vettura, sulle assenze, sul tempo di attesa, sulle richieste inevase, e anche sui dati inviati alle amministrazioni comunali o da queste richiesti per adempiere gli obblighi di verifica della qualità del servizio reso. Allo stesso modo è deciso a capire il ruolo giocato dalle cooperative e delle società di radiotaxi nel garantire corrette modalità di erogazione del servizio. Per farlo, si indaga sulle modalità con cui le cooperative stesse verifichino il modo in cui viene erogato il servizio taxi da parte dei tassisti aderenti, sulle indicazioni previste nei rispettivi statuti con riferimento all’uso del tassametro, alla corretta funzionalità dei pos e all’accettazione dei pagamenti elettronici, al rispetto dei turni, all’attività di monitoraggio e agli interventi di verifica svolti dalle cooperative stesse.

L'istruttoria sulla cooperativa Radiotaxi 3570

Lo scorso 20 luglio sempre l’Antitrust aveva avviato una nuova istruttoria per contestare alla cooperativa Radiotaxi 3570 l’inottemperanza al provvedimento del 2018 con cui era stata accertata l’illiceità delle clausole contenute nello statuto e nel regolamento della cooperativa e in quelli di Pronto Taxi 6645 e Samarcanda, clausole che impediscono di fatto agli associati di destinare una quota della propria capacità produttiva - e cioè delle loro corse - a piattaforme di intermediazione concorrenti per fornire servizi di raccolta e di smistamento della domanda di taxi nel Comune di Roma. Ed è per scardinare questo meccanismo che nei giorni scorsi è arrivata la proposta, dalla Fit-Cisl Lazio, di adottare un’unica piattaforma (e un’unica app per i clienti) che canalizzi tutti i servizi taxi in un unico luogo e con un unico riferimento telefonico.

“Il Comune di Roma, in coordinamento con l’Agenzia per la mobilità, potrebbe mettere a sistema e armonizzare i sistemi di contatto gestiti dalle diverse ‘app’ e numeri di telefono esistenti attualmente, evitando così la prolificazione dei canali e il mancato incontro tra ‘domanda’ e ‘offerta’ - ha detto il segretario Marino Masucci - aperta alle community per lo scambio di feedback e segnalazioni in tempo reale e utile anche come contenitore di eventi programmati ad alta frequentazione di utenza quali meeting, concerti e congressi: luoghi che devono essere presidiati dal trasporto pubblico non di linea”.