Taxi introvabili a Ferragosto: autisti in ferie e prenotazioni bloccate per il 15

Ferragosto senza taxi per i romani. Nella giornata del 15 agosto, infatti, chi ha provato a usare l’app ItTaxi per prenotare un’auto bianca ha visto comparire sullo schermo un messaggio tanto chiaro quanto incredibile: prenotazioni bloccate, recitava l’app, per “Ferragosto”, appunto.

Il motivo è piuttosto semplice, e ricalca quanto sperimentato nella Capitale ormai da settimane: nel periodo estivo la domanda aumenta e l’offerta diminuisce, complice le ferie e anche la crisi che sta scuotendo il comparto da diverso tempo, e nel giorno di Ferragosto la gran parte dei tassisti non ha lavorato.

Nello specifico, circa la metà, il che ha lasciato in circolazione un massimo di 3.900 auto per coprire l’intera città, aeroporti compresi. E questo nonostante che per il lungo weekend di Ferragosto frotte di turisti hanno sfidato il caldo per visitare Roma, turisti rimasti per lunghe ore sotto il sole ad aspettare inutilmente un’auto bianca. Non è andata meglio a chi ha provato a usare il centralino: attese lunghissime, senza alcuna garanzia di successo.

Una commissione per rivedere le tariffe

Un’emergenza, quella dei taxi, che non riguarda solo Roma e che è finita anche sui tavoli del governo. In attesa di indicazioni nazionali, il Campidoglio ha intanto deciso di nominare un’apposita commissione che si occuperà appunto di trattare con le associazioni di categoria per cercare di risolvere uno dei nodi fondamentali che attanaglia ed esaspera la categoria, ovvero le tariffe, in particolare quelle minime, congelate ormai da 12 anni.