Taxi, un concorso straordinario per aumentare le licenze. In arrivo (potenziali) 1.560 auto bianche in più

Anche Roma si prepara a bandire una gara per potenziare la flotta dei taxi che circolano sulle sue strade. Al termine di un’estate in cui il tema è letteralmente esploso, complice la mancanza cronica di auto bianche e le difficoltà a trovarle anche in punti strategici come stazioni e aeroporti, il Senato ha approvato l’emendamento di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che dà il via libera al concorso straordinario per il rilascio di licenze aggiuntive per i taxi.

Come funzionerà il nuovo concorso

Al netto delle tempistiche legate all’organizzazione del concorso, l’approvazione regala all’amministrazione (e ai cittadini) quantomeno una prospettiva di miglioramento sul fronte della disponibilità dei taxi in una città in cui le licenze sono 7.800, e in cui contando solo le persone iscritte all’anagrafe (dati di fine 2022) sono residenti poco più di 2,8 milioni di persone (2.813.544), per non parlare dei turisti, che nel 2023 sono tornati a visitare la Capitale in massa. Il concorso straordinario consentirà di aggiungere alla flotta già esistente di taxi massimo il 20% dei titoli già esistenti, e dunque di rilasciare poco più di 1.500 licenze, portandole a 9.360. Questo, ovviamente, nella migliore delle ipotesi, e cioè se l’adesione sarà massima.

L'emergenza taxi a Roma

Fatte le dovute premesse, si tratta comunque di una buona notizia per Roma, tenuto conto che l’introduzione della cosiddetta “seconda guida” non è riuscita in alcun modo ad arginare l’emergenza taxi in cui la città è precipitata nel corso di questa caldissima estate. Code infinite, prenotazioni bloccate, turisti e viaggiatori smarriti nel solleone in attesa per ore di un’auto bianca. E anche se il Campidoglio ha promesso di rimettersi al lavoro sulle tariffe, ferme ormai da quasi 13 anni, per incentivare i tassisti a lavorare anche alla luce dell’aumento dei costi del carburante e del caos dovuto ai cantieri, qualche giorno fa era stato l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, a ribadire l’importanza di aumentare le licenze dei taxi, soprattutto in vista del Giubileo