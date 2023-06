A San Pietro i prodotti della Romagna per i senza dimora

I prodotti della Romagna, colpita dall'alluvione, messi a disposizione della "tavola della fraternità" organizzata a San Pietro da Campagna Amica con i coltivatori della Coldiretti. E' l'iniziativa che si svolge sabato 10 giugno a San Pietro, dedicata ai senza dimora. L'occasione è quella del "World Meeting of Human Fraternity", che muove i passi dall'Enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco.

Dalla piadina con rucola e squacquerone al salame di Mora Romagnola, dal pollo con le patate arrosto alle ciliege di Cesena, sono diversi i prodotti tipici che provengono da quelle terre che, nelle scorse settimane, sono state colpite da un'alluvione che ha messo in ginocchio decine di comuni della pianura Padana e decine di migliaia di persone. Gli agricoltori della Coldiretti con Campagna Amica hanno avviato per l'occasione un'azione su tre direttrici: la tavola della fraternità con una tenda dove far trovare un pasto caldo alle persone più bisognose, il cestino solidale da portare nei rifugi e presso i giacigli di fortuna, o meglio di sfortuna, di chi vive per strada e infine la "spesa sospesa".

Come sottolinea Coldiretti, in Italia risultano oltre 96.000 senza fissa dimora, a Roma stanziano circa il 23% ovvero 22.000 persone, secondo l'ultimo rapporto Eurispes. "La povertà crescente - sottolinea Coldiretti - è figlia della situazione di incertezza sociale, economica e personale che attraversa come un fiume carsico la popolazione italiana da Nord a Sud intrecciando preoccupazioni e timori di ogni tipo: dalle malattie al decadimento fisico, dalla solitudine alle difficoltà economiche, dai drammatici effetti della crisi climatica fino alle guerre e alle pandemie.