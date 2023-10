Liti interne, attacchi e scontri social. Così Uber manda (ancora) in tilt i tassisti romani

Il clima è teso da mesi, se non da anni. C’è lo scontro col Comune di Roma sulle nuove licenze in vista del Giubileo 2025 e quello interno contro le “ibridazioni” con Uber. Ci sono le discussioni con l'utenza che non riesce a trovare vetture libere. Un nuovo fronte, adesso, si è aperto anche con la Regione Lazio, nonostante questa abbia un “colore” politico che, a detta di molti, sarebbe vicino alla categoria. I tassisti romani sono ormai in lotta contro tutto e tutti.

La vecchia polemica con Uber

Uber, la multinazionale che permette, praticamente a chiunque, di fare il tassista (senza licenza), è da sempre un nemico giurato della categoria. Una situazione diventata ancora più infuocata dopo l’accordo sottoscritto il 23 maggio 2022 con Radiotaxi 3570. Grazie a quel documento, i circa 3 mila e 700 taxi operativi della cooperativa a Roma possono usufruire della tecnologia dell’applicazione per ottimizzare le corse. In sintesi, il 3570 ha diviso equamente con Uber i diritti di prenotazione, una decisione vista, da altri colleghi, come un chiaro “passaggio al nemico”.

Polemica social

In un quadro già acceso, ci si sono messi anche i social ad inasprire i rapporti tra tassisti ed istituzioni. Nei giorni scorsi l’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una “piramide inversa del traffico” con al vertice il trasporto aereo e alla base i pedoni. In mezzo c’erano anche i taxi ai quali, Patanè, ha aggiunto pure Uber. Una scelta che i tassisti non hanno digerito, per usare un eufemismo, accusando Patanè di fare pubblicità ad una multinazionale piuttosto che alle società private che operano su Roma.

Poco dopo la pubblicazione, Riccardo Cacchione, di Usb taxi, ha commentato la foto sottolineando come l’amministrazione intenda “garantire il trasporto” prendendo ad esempio una società “che da inchieste internazionali è indicata come responsabile di danni fiscali in decine di Paesi”. “Ignorate e interpretate il regolamento a senso unico – ha scritto Cacchione a Patanè – sabotate il Chiamataxi e strizzate perfino l’occhio ai soci di minoranza delle multinazionali. E intanto tutto il caos ricade sulle spalle dei tassisti”. Federtaxi è entrata a gamba tesa, scrivendo che “certe società multinazionali sanno essere molto persuasive”. Dopo altri interventi e botta e risposta, Patanè ha rimosso l’immagine dal suo profilo ma, ormai, la frittata era fatta.

La questione delle licenze

Sullo sfondo c’è anche la questione delle nuove licenze. Con il nuovo decreto Asset varato dal ministro dei trasporti, Matteo Salvini, è possibile bandire una gara per potenziare la flotta dei taxi presenti a Roma. Un provvedimento che ha scontentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, perché la Capitale andrebbe ad incassare solo un quinto dei proventi della cessione delle licenze. Per le associazioni di categoria 1500 nuove licenze sono troppe e ne basterebbero “solo” 300 circa. Come se non bastasse, c’è la questione della “doppia guida”, un provvedimento che non ha risolto il problema del trovare taxi disponibili.

Sostituti alla guida, polemiche con la Regione Lazio

Un nuovo fronte di scontro è stato aperto di recente anche con la Regione Lazio sul tema della “sostituzione alla guida”, ovvero quell’atto che autorizza il titolare di licenza taxi ad essere temporaneamente sostituito alla guida da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti. Lo scorso 19 ottobre si era tenuto, in Campidoglio, un sit in di protesta dei “sostituti” contro la decisione di Gualtieri e Patanè di rilasciare nuove licenze per i tassisti a titolo oneroso anziché procedere con le stabilizzazioni. Una decisione sbagliata perché, dicevano i sostituti, non era giusto pagare dopo anni e anni di precariato, in una fase poi in cui Roma sembra aver bisogno come l’aria di nuovi taxi sulle strade.

Il presidente della commissione bilancio della Pisana, Marco Bertucci, è entrato in questa polemica, impegnandosi a far ascoltare dal sindaco di Roma le richieste dei precari. Tra le proposte, ci sono quelle relative alle “corse dei servizi sociali o le corse scuola, o ancora la disponibilità a coprire il servizio durante grandi eventi o situazioni di emergenza, anche fuori dal turno di servizio”, ha scritto Bertucci in una nota.

Bertucci vuole fare “sterile polemica”

Durissima la reazione dei sindacati di categoria contro Bertucci, accusato di utilizzare una vicenda locale per fare “sterile polemica politica”. neanche il centrodestra, quindi, si salva dalla “furia” delle auto bianche. I coordinatori del comparto taxi di Ugl taxi, Uil Trasporti Lazio, Fit Cisl Lazio, Federtaxi Cisal, Uritaxi, Ati taxi, Uti e Claai, hanno invitato Bertucci, in una nota, “a leggere con attenzione il decreto scritto da un ministro di Fratelli d'Italia appena emanato dall'attuale governo”, allusione neanche troppo velata, al ministro delle imprese e made in Italia, Adolfo Urso. “I sostituti di una licenza taxi – scrivono i sindacati - non sono certo precari ma lavoratori stabilmente e regolarmente impiegati. Al consigliere ricordiamo anche che il titolo oneroso per un bando di licenze taxi era già previsto dalla normativa Bersani e riaffermato ora dal decreto Urso e la stessa agenzia delle entrate ne ha definito un valore certo".

Se Bertucci vuole mostrare vera vicinanza ai sostituti alla guida “si attivi fin da subito presso la commissione bilancio della Regione Lazio, da lui presieduta, per garantire a chi non ha accesso al credito di usufruire di fondi ad hoc - concludono i sindacati - per rispondere a un eventuale bando taxi oneroso annunciato dal sindaco Gualtieri".

Problema viabilità e richieste inascoltate

C’è anche il problema del traffico a Roma. i cantieri per il Giubileo e non solo hanno reso ancora più difficile muoversi dentro la città con un’automobile. Di recente, a suscitare polemiche è stato soprattutto il cantiere del la metro C di piazza Venezia, opera che verrà realizzata in 10 anni e che ha cambiato profondamento la viabilità in zona. I tassisti hanno chiesto l’apertura di alcune corsie preferenziali per cercare di evitare alcuni ingorghi oltre all’adeguamento delle tariffe. Richieste che, almeno per ora, non sono state ascoltate.

Polemica all’aeroporto di Fiumicino

Non poteva mancare anche uno scontro con gli Aeroporti di Roma. A Fiumicino, infatti, è attivo un servizio sperimentale con il quale gli utenti possono ottenere dei ticket che indicano costi e durata dei percorsi in taxi dall’aeroporto verso una qualsiasi zona di Roma. Un servizio, secondo le auto bianche, da togliere perché darebbe informazioni sbagliate. Adr Mobility, in questo caso, ha voluto spegnere la polemica, spiegando che si tratta ancora di un esperimento e che “le fasi di test dei nostri servizi sono estremamente utili anche per raccogliere segnalazioni e suggerimenti di cui cerchiamo sempre di tenere conto, per fornire agli utenti tutte le informazioni in modo chiaro”.