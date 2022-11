Turista si sente male, tassista lo salva con il defibrillatore

Gli ha salvato la vita utilizzando il defibrillatore che aveva nel taxi. Eroe di giornata Gianluca "Lione 2", che venerdì mattina ha soccorso un turista irlandese che si era accassciato a terra per un attacco cardiaco. Il malore mentre il cittadino straniero si trovava nei pressi della stazione Termini. A renderlo noto Giorgio Trabucco ed Elisabetta Lancellotti della Lista Civica Gualtieri Sindaco che hanno volutoringraziare pubblicamente "con tutto il cuore" il tassista eroe. Assieme a "Lione 2" anche "Saverio, altro taxi che si trovava nei pressi che si è poi offerto di accompagnare la moglie dello sfortunato protagonista in ospedale".

"Una notizia che non solo ci riempie di gioia per il suo epilogo ma che, ancora una volta, ci deve far riflettere sull’importanza della cardio protezione e della diffusione dei defibrillatori sul territorio in maniera più capillare possibil. Non sappiamo che piega avrebbe preso questa vicenda se il tassista non si fosse trovato nei pressi al momento giusto - concludono Trabucco e Lancellotti -. Non possiamo permettere di mettere a rischio vite umane per carenza di dispositivi così fondamentali e nostro obiettivo come amministratori di questa città sarà quindi proprio quello di promuoverne la diffusione con azioni mirate".

A lodare l'operato del tassista anche l'assessore al turismo, grandi eventi, sport e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato che in una nota dichiara: "Grazie a Gianluca, Lione 2, il tassista che salvando la vita al turista irlandese ha dimostrato il grande cuore di una categoria che lavora tra mille difficoltà. Ho avuto modo di parlarci personalmente e di fargli i miei complimenti per la tempestività del suo intervento. Con lui e con l’associazione Taxi Roma Capitale, che raccoglie fondi per dotare di defibrillatori i taxi, abbiamo aperto una collaborazione già da tempo. Mi auguro che questo bel gesto faccia il giro del mondo, dando il giusto merito ai tassisti romani e alla nostra città".