VIDEO | Tassista si rifiuta di far salire a bordo Alessandro Cecchi Paone

Il Codacons presenterà un esposto alla polizia locale, procura e a Roma Capitale per chiedere di sanzionare un tassista che, mercoledì 5 giugno alle 15:40 a piazza Campo de Fiori, all’altezza di via del Babuino, ha rifiutato di far salire a bordo del suo mezzo il personaggio televisivo Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo ha spesso esternato critiche nei confronti dei taxi, sia in pubblico che tramite i social.

Rifiutato il taxi ad Alessandro Cecchi Paone

“Ancora uno scandalo investe i tassisti della capitale” scrive il Codacons in un comunicato stampa riferendosi, ovviamente, all’episodio che ha visto protagonista, suo malgrado, il conduttore tv. Nel momento in cui Cecchi Paone sarebbe dovuto salire a bordo del mezzo il tassista, ripreso dalla telecamere posizionata a bordo dell’auto, si è esplicitamente rifiutato di accompagnarlo: “No me, dispiace, non la posso prende. A lei me dispiace non la voglio prende perché parla male dei taxi” ha detto il tassista. Paone, a quel punto, ha replicato: “Perfetto, Uber vi massacrerà”. A quel punto il tassista ha salutato, si fa per dire, il giornalista: “Vada a piedi” la chiosa finale. Le immagini proseguono con l’auto che si allontana lungo le vie del centro di Roma.

“Un video che mostra anche i codici con i riferimenti della vettura responsabile del grave episodio, e che ora sarà oggetto di un formale esposto da parte del Codacons” scrive l’associazione che venerdì 7 giugno depositerà “una denuncia alla polizia locale di Roma Capitale, alla procura della Repubblica e al Campidoglio, chiedendo di individuare il tassista autore del grave gesto e procedere per il reato di interruzione di pubblico servizio, elevando le sanzioni previste dalla normativa vigente e valutando gli ulteriori provvedimenti disciplinari da intraprendere, compresa la sospensione della licenza”.

La lotta contro Uber

I tassisti sono in fermento da mesi per via di una possibile deregulation del settore, che favorirebbe la piattaforma Uber, con i decreti attuativi che il ministero dei Trasporti dovrebbe approvare dopo le elezioni. Le auto bianche avrebbero dovuto scioperare il 5 e 6 giugno ma la mobilitazione è stata sospesa dopo un incontro con il Mit avvenuto lunedì 3 giugno.