Tartaruga Caretta depone 73 uova all'ombra del pattino

Dopo Anzio è il turno di Marina d’Ardea. Un altro esemplare della tartaruga Caretta caretta ha infatti scelto una spiaggia della provincia di Roma per lasciare le proprie uova.

Il quarto nido nella regione

A dare la notizia è ParchiLazio, il portale delle aree protette della regione. L’esemplare è stato avvistato all’altezza dello stabilimento Torre Marina, a pochi passi da Tor San Lorenzo. Il personale dello stabilimento ha provveduto a recintare l’area circostante, per ridurre al minimo il disturbo.

E’ il quarto nido che queste tartarughe realizzano nella costa laziale. Dopo quello citato di Anzio, infatti, hanno deposto le proprie uova anche a Fondi e Ventotene. Il nido è stato spostato dai biologi di Tartalazio qualche decina di metri più all’interno, per metterlo al riparto da eventuali mareggiate. “Questa è un’operazione che può essere effettuata solo da personale esperto ed esplicitamente autorizzato e solo in casi di effettiva necessità” fa sapere ParchiLazio.

Il trasferimento e la schiusa

Il trasporto delle uova in un altro sito, più distante dalla battigia, non dovrebbe creare particolari pericoli. “nelle scorse stagioni, la percentuale di schiusa è sempre stato molto alta, grazie anche alla capacità degli operatori di Tartalazio” ha fatto sapere la regione. La tartaruga, deposte le uova, ha guadagnato il mare davanti lo sguardo e le telecamere dei tanti bagnanti che hanno beneficiato dell’inatteso spettacolo naturale.

Il nuovo nido verrà messo in sicurezza nel corso della giornata di venerdì 29 e, fa sapere ParchiLazio, “verranno anche sistemati i sensori per la registrazione della temperatura della sabbia, anche al fine di valutare con una certa precisione la data di schiusa delle uova”. Bisognerà pazientare qualche settimana: per vedere le tartarughine dirigersi compatte verso l’acqua, occorrerà aspettare la metà di settembre.