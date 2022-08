Ad Anzio si schiudono le uova di tartaruga Caretta Caretta

Lo spettacolo della natura si è manifestato sulla spiaggia di Anzio, dove il 20 agosto si sono schiuse le uova di tartaruga Caretta Caretta individuate già tra il 20 e il 21 giugno.

In questi due mesi le guardie zoofile del gruppo Norsaa hanno sorvegliato il nido, per evitare episodi di bracconaggio e pesca di frodo, accompagnando i piccoli alla schiusa e indirizzandoli verso il mare. Un avvenimento al quale hanno assistito decine di persone.

All'apertura del nido gli operatori esperti hanno trovato 51 uova, di queste 17 si sono schiuse. Predisposto il corridoio dai volontari, con alcune luci rosse hanno aiutato i nuovi nati a raggiungere sani e salvi l'acqua.

"Un'emozione grande e molto molto particolare per i nostri operatori presenti - fanno sapere le guardie zoofile -. In questi giorni avevamo fatto anche noi la nostra parte per evitare il bracconaggio e i pescatori di frodo. Il Norsaa è sempre in primo piano per la tutela e la protezione degli animali".