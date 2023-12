Tari arrivata in ritardo, ma le multe le pagano i romani. E fare ricorso non è così semplice

Non è raro, per usare un eufemismo, che il bollettino di Ama che avvisa dell'obbligo di pagare la Ta.Ri., arrivi nella buca delle lettere dei romani molto a ridosso della scadenza. Se non, in alcuni casi, in ritardo. E' successo nel 2022 e anche nel 2023, quando Roma Capitale decise di prorogare la scadenza, inizialmente fissata al 31 luglio, alla data del 15 settembre. Da qualche giorno, però, sembra siano arrivati migliaia di accertamenti, anche salati, per bollettini pagati in ritardo.

Tari in ritardo, romani multati

Il tema è stato sollevato da alcuni esponenti del centrodestra, a livello capitolino da Stefano Erbaggi, in XI municipio dal consigliere Marco Palma, entrambi di Fratelli d'Italia. Avvisi di pagamento che nel primo semestre dello scorso anno sarebbero arrivati in ritardo a famiglie e imprese - c'è anche il caso di un istituto religioso, citato da Repubblica e confermato da Marco Palma - e che oggi si sono trasformati in accertamenti anche superiori ai mille euro. Un ritardo di cui sarebbe responsabile la macchina amministrativa della municipalizzata, completamente partecipata da Roma Capitale, ma che viene pagato dall'utenza.

"Migliaia di accertamenti"

“Molti romani hanno ricevuto avvisi di accertamento da Ama per il ritardato del pagamento della TaRi del 2022 - commenta Erbaggi -, dopo il caos causato dal ritardo dell’invio dei bollettini lo scorso anno. Allo stato attuale, migliaia di famiglie rischiano di dover pagare una ‘mora’ di 160 €. Una spesa non di basso rilievo che arriva nelle case dei cittadini alle soglie delle Festività come l’ennesimo cadeau firmato Gualtieri ai romani". Per questo il consigliere capitolino ha anche lanciato una petizione su Change.org.

L'autotutela non serve

Leonardo Casu, avvocato con studio a Trastevere, ha seguito diversi casi negli ultimi anni. E a RomaToday fa capire che non siamo di fronte a una novità: "Molte persone sono venute da me - spiega - anche prima della pandemia e nel 2021. E' un problema che si propone ciclicamente. Purtroppo in autotutela le multe non vengono annullate, è necessario un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria".

L'avvocato: "Il ricorso è complicato, molti rinunciano"

Di per sé il ricorso non costerebbe molto, sono 30 euro per importi fino a 2.500 euro. Ma è complicato: "Farlo autonomamente è quasi impossibile se non si è commercialisti o avvocati - prosegue Casu - spesso la gente viene da me, capisce cosa comporta fare ricorso e lascia perdere, soprattutto quando gli importi sono sotto i 100 euro, cioè quando colpiscono persone fisiche. Diverso è per istituti o imprese, per esempio gli artigiani, che pagano una TaRi molto più alta e quindi le more sono maggiori. Il punto è che esiste il principio di conoscibilità dell'imposta: anche se il bollettino non arriva, o arriva in ritardo, il contribuente deve informarsi andando sul sito, o facendo l'F24, insomma esistono varie modalità ed è per questo che in autotutela difficilmente viene levato l'accertamento".