Il Tar del Lazio non sospende il nuovo regolamento comunale dei centri anziani

A fine luglio 49 associazioni che gestiscono altrettanti centri anziani a Roma hanno impugnato il nuovo regolamento comunale, approvato a fine maggio, ricorrendo al Tar e chiedendo la sospensione. Il Tar l'8 settembre ha pubblicato la sentenza che non accoglie la richiesta: il regolamento non viene sospeso e se ne riparla tra otto mesi per la discussione nel merito in aula.

Il nuovo regolamento dei centri anziani impugnato da 49 associazioni

Il regolamento approvato in assemblea capitolina coinvolge più di un centinaio di associazioni che nei quartieri di Roma gestiscono le attività dei centri anziani, dedicati alla terza età, con annessa gestione delle finanze. A molti non piace: "Il Comune doveva seguire le linee guida regionali - dicono - invece le ha stravolte rendendo inutile la nostra autonomia". E così in 49 hanno firmato un ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale: da Pietralata a Don Bosco, da Fidene al Tiburtino, da San Basilio a Villa De Santis sono sul piede di guerra contro il Campidoglio.

Il Tar del Lazio non ha accolto la richiesta di sospensione e rimanda il discorso a maggio

Il ricorso, però, almeno in questa prima fase non è andato bene. I giudici Francesco Riccio, Giovanna Vigliotti e Igor Nobile hanno deciso di non concedere la sospensione e rimandato la discussione del merito all'8 maggio 2024. Nel testo della sentenza, emessa il 6 settembre, si legge che "le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa di Roma Capitale appaiono meritevoli di approfondimento" e inoltre che "il Collegio non ritiene allo stato sussistente il requisito del 'periculum in mora' in ragione della natura dell'atto impegnato". In sostanza, non è necessario sospendere il regolamento adesso, se ne può discutere più avanti.

Celli: "Siamo ottimisti, fatto buon lavoro"

“La pronuncia del Tar Lazio che ha deciso di non sospendere il ‘Regolamento delle case sociali degli anziani e del quartiere’ - commenta la presidente dell'assemblea capitolina, Svetlana Celli - è un passaggio importante che conferma la bontà della nostra azione per rilanciare e rafforzare il ruolo di questi luoghi su tutto il territorio comunale. Siamo ottimisti, dunque, anche per il giudizio di merito previsto a maggio. Andiamo dunque avanti nella promozione delle Csaq, certi della loro preziosa funzione sociale e riferimento per tante persone sole o in condizioni di fragilità”.

Converti-Corbucci: "Ci sono 300mila euro per i centri anziani, ora faremo convenzioni"

Accolto positivamente il pronunciamento dei giudici anche da parte di Nella Converti e Riccardo Cornucci, promotori del nuovo regolamento: "E' una buona notizia che vogliamo condividere con le tante e i tanti iscritti delle Csaq che in questi mesi ci chiedevano di andare avanti nel rilancio di un servizio

pubblico essenziale per la citta - hanno detto - . In attesa del giudizio di merito del Tar su cui abbiamo piena fiducia, per fortuna non è venuto meno l'interesse generale nel portare avanti l'arrivo dei primi finanziamenti per rilanciare le attività delle case e per consentire l'apertura di questi luoghi alla città ". Converti e Corbucci fanno sapere che nell'ultimo bilancio di assestamento sono stati inseriti 300.000 euro "che i municipi dovranno usare per le esigenze e le attività delle case sociali degli anziani e del quartiere. Il dipartimento ha già predisposto la convenzione tipo che sarà sottoscritta fra i municipi e le associazioni di promozione sociale che gestiranno questi spazi pubblici, le cui utenze già vengono interamente sostenute dall'amministrazione".