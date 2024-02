Rallenta la marcia dei 244 nuovi bus a metano su Roma. Il Tar esclude l'azienda vincitrice

Tecnicamente la gara non è saltata. Non sarà la Solaris Italia srl a realizzare 244 autobus a metano da 12 metri e a garantirne la manutenzione per 10 anni ma la Romana Diesel Spa, la concessionaria di Iveco e già impegnata con Roma per la fornitura di 110 bus elettrici. Lo ha stabilito il Tar del Lazio accogliendo il ricorso presentato proprio dalla Romana Diesel. Il tribunale amministrativo ha escluso la Solaris perché, nella fase di attribuzione dei punteggi tecnici sui mezzi, ha presentato un prototipo con meno porte rispetto a quanto richiesto dal capitolato d’appalto.

La gara

La gara, bandita da Giubileo 2025 Spa, serviva a fornire ad Atac Spa nuovi veicoli per il trasporto pubblico locale. Un bando da 181 milioni e 306 mila euro complessivi, iva esclusa, così suddivisi: 75 milioni e 899 mila euro per i 255 autobus a metano e 61 milioni per il servizio “full service” per 10 anni. Poi, ci sono altri 43 milioni e 919 mila euro per la fornitura opzionale di altri 78 mezzi.

Il ricorso

Sono solo due le realtà che avevano presentato offerte, la Solaris Italia Srl e la Romana Diesel Spa. A vincere era stata, almeno inizialmente, l’azienda che ha la sua sede centrale in Polonia (il nome si ispira al capolavoro di fantascienza dello scrittore polacco Stanislaw Lem, ndr). La Roma Diesel, però, ha presentato ricorso per chiedere l’esclusione dalla gara della sua competitor.

Mezzo non conforme

Come si legge nel dispositivo del Tar, la Solaris aveva chiesto, prima della presentazione delle offerte, se, in sede di esame del veicolo, avrebbe potuto presentare il prototipo di un veicolo a due porte doppie anziché tre, come richiesto invece dal capitolato. Il responsabile unico della stazione appaltante rispondeva così al quesito della Solaris: “Può essere accettato anche il prototipo nella configurazione proposta (con 2 porte doppie anziché 3), considerando che la documentazione tecnica presentata in offerta consentirà alla commissione giudicatrice di effettuare le corrette valutazioni di competenza sia per la prova statica che dinamica”.

Una chiarimento che, forse, ha tratto in inganno l’azienda. Il Tar, infatti, specifica che “i chiarimenti devono rivestire carattere di neutralità rispetto ai contenuti del bando, senza quindi introdurre alcuna modifica della lex specialis”. Insomma, la risposta del rup, scrive ancora il tribunale, “non si limita a chiarire meglio il significato della lex specialis, bensì ne modifica inammissibilmente il contenuto”. Il disciplinare, in questo senso, era chiaro: l’attribuzione del punteggio tecnico deve avvenire sulla base della prova del veicolo che poi andrà a circolare e non sulla documentazione tecnica.

Romana Iveco aveva il mezzo migliore

Da un certo punto di vista i romani possono essere contenti di quanto accaduto. In Campidoglio, infatti, la notizia non ha avuto gli effetti catastrofici che molti si aspettavano. Sarà la Romana Diesel a realizzare gli autobus e non ci vorrà neanche molto tempo. Da quanto risulta, infatti, l’azienda avrebbe già una fornitura pronta che permetterebbe, quindi, di avere i mezzi pronti per il Giubileo. Veicoli che, come scrive anche il Tar, avevano ricevuto punteggi migliori rispetto a quelli presentati dalla Solaris su diverse voci.

Tanto per fare degli esempi, gli autobus della Romana Diesel avevano ricevuto punteggi più alti per gli esterni, per il comparto passeggeri (punteggio quasi doppio) e per il confort di marcia. La gara, inoltre, era stata aggiudicata alla Solaris con un distacco sulla seconda di soli 0,90 punti. La fornitura dei mezzi, quindi, sembrerebbe salva anche se servirà capire, nei prossimi giorni, le tempistiche che potrà garantire la Romana Diesel.