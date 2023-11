Roma, riapre la Tangenziale Est dopo gli interventi di riqualificazione

Si è conclusa nella mattinata di sabato 25 dicembre l’operazione di decoro sulla Tangenziale Est iniziata lo scorso 18 novembre e proseguita nei giorni successivi. Lavori che hanno causato la chiusura della strada nelle ore notturne ma assolutamente necessari per ridare decoro al tratto compreso tra via Nomentana e la Galleria Giovanni XXIII, zona Foro Italico.

Tangenziale Est riapre

L’intervento, coordinato dal dipartimento tutela ambientale di Roma, ha visto all’opera 64 tecnici del servizio giardini, 47 dell’Ama, 21 di Areti (Gruppo Acea), 9 del dipartimento sviluppo economico e attività produttive, 8 del dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana e 6 dell’ufficio speciale decoro urbano.

In servizio anche 13 pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per la chiusura degli accessi stradali nei principali punti di ingresso della Tangenziale Est e per lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza. Nell’intervento sono stati impiegati 46 automezzi e attrezzature specifiche.

I materiali rimossi

L’operazione ha portato alla rimozione di quella che, numeri alla mano, era una vera e propria discarica a cielo aperto. Sono stati portati via complessivamente circa 450 quintali di materiale vegetale dai tecnici del servizio giardini che hanno effettuato anche il diserbo stradale, lo sfalcio dell’erba e la potatura degli alberi. Rimossi 208 metri cubi di materiale indifferenziato da Ama mentre Areti ha riacceso 30 punti luce attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti e riparato un guasto sulla rete di illuminazione pubblica. Sono stati anche abbattuti 8 cartelloni pubblicitari abusivi nel tratto di via del Foro Italico, puliti 119 ricettori idraulici tra griglie, caditoie e bocche di lupo e cancellati circa 1.400 metri quadrati di scritte vandaliche.