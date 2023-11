Tangenziale est chiusa: partono i lavori per migliorare sicurezza e decoro

Nella serata di sabato 18 novembre, a partire dalle ore 22, è in programma un intervento straordinario di decoro urbano e sicurezza stradale sulla Tangenziale Est.

Il tratto interessato dalle operazioni si sviluppa su circa 6 chilometri ed interessa l’area tra via Nola e via Salaria. Per permettere lo svolgimento delle operazioni e ridurre i disagi dei cittadini è prevista la chiusura alla circolazione dalle ore 22 fino alle 6 di domenica 19 novembre 2023.

L’intervento congiunto, coordinato dal dipartimento tutela ambientale, vede impegnate le squadre e i tecnici del servizio giardini, dell’ama, del Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (CSIMU), di Areti (Gruppo Acea), dell’ufficio speciale decoro urbano e della polizia locale di Roma Capitale.