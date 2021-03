Tamponi gratuiti per gli studenti della Sapienza: al via lo screening alla città universitaria

A La Sapienza i primi tamponi molecolari gratuiti per gli studenti. E' stato inaugurato stamattina, lunedì 1 marzo, il punto sanitario allestito all’interno della città universitaria dal Policlinico Umberto I.

In coda in attesa del proprio turno diversi studenti, tra chi spera di poter tornare alle lezioni in presenza e chi, avendo contatti con molti studenti perché borsista, sceglie di poter lavorare con maggiore sicurezza: “Lo faccio prima per gli altri, poi per me stessa”.

All’avvio dell’attività di screening, la rettrice dell’università La Sapienza Antonella Polimeni, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato e il direttore generale del Policlinico Umberto I Fabrizio d'Alba.

Sarà possibile sottoporsi ai tamponi gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16, dietro prenotazione e su base volontaria. Le attività di screening si svolgono con il supporto degli studenti tirocinanti delle professioni sanitarie. Maggiori informazioni disponibili sul sito Sapienza: https://www.uniroma1.