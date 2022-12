Tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina: a Fiumicino test Covid sul primo volo

È atterrato questa mattina, alle 5.44, all'aeroporto di Fiumicino, il volo da Chongqing, della compagnia Hainan Airlines. Si tratta del primo volo arrivato dalla Cina allo scalo romano, dopo la decisione di ieri di riprendere i test anti Covid per i passeggeri provenienti dalla Cina e dopo che il ministro della Salute Schillaci ha disposto l'obbligatorietà dei tamponi antigeniciper tutti i passeggeri provenienti proprio dalla Cina ed il transito in Italia.

I test allo scalo romano per i viaggiatori, subito dopo lo sbarco, si svolgeranno in un'area dedicata e non accessibile a persone non autorizzate. A metà pomeriggio è previsto l'arrivo di un altro volo dalla Cina, proveniente da Hangzhou ed operato dalla compagnia Air China, ed in serata il terzo ed ultimo volo della giornata, da Wenzhou, con la compagnia China Eastern Airlines.

"Le nostre squadre coordinate dall'Istituto Spallanzani già dall'alba sono presenti all'aeroporto internazionale di Fiumicino. - ha detto in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato - I casi positivi saranno sequenziali e posti in isolamento fiduciario. Fiumicino è stato il primo hub europeo ad eseguire i tamponi in aeroporto conquistando il premio di scalo più sicuro al mondo. Durante la giornata mi recherò a Fiumicino per seguire le operazioni e ringraziare gli operatori. Se necessario metteremo in atto tutte le iniziative previste dall'Unità di Crisi per lo scenario di rischio elevato. È stato un errore sottovalutare le notizie che provenivano da giorni dalla Cina".