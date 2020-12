Coronavirus, domenica all'impianto sportivo di Caracalla sarà screening-day gratuito

Uno 'screening day' completamente gratuito dedicato a bambini e le loro famiglie in disagio socioeconomico, ai quali sarà effettuato o il test sierologico o il cosiddetto 'tampone rapido'. Il tutto esclusivamente con prenotazione. È la mission sanitaria della campagna 'Un test per un sorriso', che prenderà il via domenica 20 dicembre presso l'impianto sportivo comunale di Caracalla (Largo delle Vittime del Terrorismo), con un percorso sicuro e nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Un'iniziativa di Medica Group (Mg), importante realtà della sanità del Lazio, in collaborazione con l'assessorato allo Sport del Comune di Roma Capitale, in partnership con Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera), 'Fondazione Geronimo Stilton', Sgm Italia, Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e Asp Asilo Savoia (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona).

"Aiutare chi soffre maggiormente è la mission della campagna", si legge nel comunicato. "L'obiettivo è quello di sostenere privatamente lo sforzo della sanità pubblica mettendo gratuitamente a disposizione la possibilità di testarsi per poter vivere questo periodo con un pizzico di maggiore sicurezza e tranquillità".