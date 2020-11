Tamponi in farmacia a Roma e nel Lazio: dove farli. L'elenco completo e gli indirizzi

L’accordo è stato siglato lo scorso 10 di novembre fra Regione Lazio e le associazioni di categoria dei farmacisti dove è possibile effettuare test rapidi antigienici e test seriologici. Test che avranno un prezzo massimo di 20 euro per i seriologici e 22 euro per l’antigenico. Sono infatti oltre 100 le prime farmacie che hanno iniziato ad eseguire i test eseguendone ad oggi circa 3mila.

In particolare il test sierologico e la sua esecuzione avverrà su appuntamento. Per il tampone rapido e per l'esecuzione le farmacie potranno avvalersi del supporto di personale sanitario.