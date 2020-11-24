Tamponi in farmacia a Roma e nel Lazio: dove farli. L'elenco completo e gli indirizzi
Le strutture consultabili su salutelazio. L’accordo siglato lo scorso 10 di novembre
L’accordo è stato siglato lo scorso 10 di novembre fra Regione Lazio e le associazioni di categoria dei farmacisti dove è possibile effettuare test rapidi antigienici e test seriologici. Test che avranno un prezzo massimo di 20 euro per i seriologici e 22 euro per l’antigenico. Sono infatti oltre 100 le prime farmacie che hanno iniziato ad eseguire i test eseguendone ad oggi circa 3mila.
In particolare il test sierologico e la sua esecuzione avverrà su appuntamento. Per il tampone rapido e per l'esecuzione le farmacie potranno avvalersi del supporto di personale sanitario.
|FARMACIA
|INDIRIZZO
|BOLLE LUCIANA
|VIA NOMENTANA 501 - FONTE NUOVA - 00013
|BRUGNOLI ALESSIO
|VIA CARMELO MAESTRINI 100 - ROMA - 00128
|BUCCELLA FILIPPO E C SAS
|VIA AURELIA 1297 - ROMA - 00050
|BUONASSISI
|VIALE RATTO DELLE SABINE 30 A - ROMA - 00131
|CASINI ELENA
|VIA NOMENTANA 939 - ROMA - 00137
|CATALDI TASSONI LIDIA
|CORSO DELLA REPUBBLICA, 68 - SEZZE - 04018
|CIANCI DR GIUSEPPE
|VIA POLIA 16-22 - ROMA - 00178
|DAMIANI SNC
|VIA PO 37C - ROMA - 00198
|DELLE ROBINIE GIACOMANTONIO FRANCO E C. SAS
|VIA DELLE ROBINIE 81 - ROMA - 00172
|DELLE RONDINI DR PIETRO MACALUSO
|VIA DELLE RONDINI 64 - ROMA - 00169
|DOMINICI ROBERTO
|VIA TUSCOLANA 991A - ROMA - 00174
|ELETTI BIANCHI ROBERTA E FERNANDO SNC
|VIA TOR DE' SCHIAVI 39-39/A - ROMA - 00172
|EREDI DI SPAGNOLI DR. FRANCESCO S.D.F.
|VIA GIUSEPPE GIROLAMI 6 - ROMA - 00168
|FABBRI DARIA
|VIA SALARIA 1492/B - ROMA - 00138
|FACCIOLO FRANCESCO
|VIA VITTORIO VENETO 47-49 - PALESTRINA - 00036
|FARM. TARQUINI SNC DELLA DR.ESTERINA TARQUINI E C.
|VIA PALO LAZIALE 12/16 - LADISPOLI - 00055
|FARMACIA AL VATICANO DEL DR QUARTA SALVATORE
|VIA GREGORIO VII 129 - ROMA - 00162
|FARMACIA ARRIGHI S.N.C. DI ARRIGHI DR.SSA ILEANA
|VIALE GUGLIELMO MARCONI, 640 - ROMA - 00146
|FARMACIA ARTEMISIA DI MONTECUOLLO ANGELO SNC
|VIA LATA, 251 - VELLETRI - 00049
|FARMACIA BALSAMO CRIVELLI SAS DEL DR GIOVANNI PUPO
|VIA DIEGO ANGELI 176 - ROMA - 00159
|FARMACIA BARBERINI SNC
|VIA ANDREA MILLEVOI N.37 - ROMA - 00178
|FARMACIA BEVILACQUA CARLO MARIA
|VIA DEI FAGGI, 1 - ANGUILLARA SABAZIA - 00061
|FARMACIA BISOZZI SAS DI ALINA BISOZZI E C.
|CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 57 - ROMA - 00195
|FARMACIA CELLUPICA DR.SSA MYRIAM
|PIAZZA MARCO TULLIO CICERONE - SORA - 03030
|FARMACIA CICERONE DEL DOTT. PIETRO CICERONE
|VIA OSTIENSE, 53/55 - ROMA - 00153
|FARMACIA CINQUE MIGLIA SAS DEL DR GAETANO MAURO E C.
|VIA DELLE CINQUE MIGLIA SNC - ANZIO - 00042
|FARMACIA COLLE ROMITO DEL DOTT. CUCCARO DOMENICO SAS
|LARGO DEI CEMBRI 12-13 - ARDEA - 00040
|FARMACIA COMUNALE
|VIA PIEMONTE, 18 - SORA - 03039
|FARMACIA COMUNALE DOTT. D'ORTONA LUCA
|VIA GIUSEPPE GARIBALDI 155 - LARIANO - 00076
|FARMACIA DE CECCO SRL UNIPERSONALE
|LARGO DELLO ZODIACO 7 - ANGUILLARA SABAZIA - 00061
|FARMACIA DEGLI ULIVI SNC
|VIA ROTABILE 116/A - BOVILLE ERNICA - 03022
|FARMACIA DEI PORTUENSI SAS
|VIA PORTUENSE 2484 - FIUMICINO - 00054
|FARMACIA DEL DOTT. CERIMELE RAFFAELE E C. SAS
|PIAZZA INDIPENDENZA - PALIANO - 03018
|FARMACIA DELLE AZZORRE SNC PASSANISI G. E COSSU M.
|VIA DELLE AZZORRE 302/304 - ROMA - 00121
|FARMACIA DOTT. CAPORUSSO PATRIZIO
|VIA FANTACONE - ESPERIA - 03045
|FARMACIA DOTT.SSA CRISTINA ERCOLANI
|PIAZZALE CLODIO, 54 - ROMA - 00195
|FARMACIA DOTT.SSA MARIA GRAZIA MEDIATI
|VIA CASTELFORTE, 33 - ROMA - 00171
|FARMACIA FERRETTI SAS DEL DOTT.A.FERRETTI
|VIA FONTANA DI PAPA, 5B - ARICCIA - 00040
|FARMACIA FRANCESCA MARZOLI SAS DELLA DOTT.SSA FRANCESCA MARZOLI E C.
|VIA FRANCO SACCHETTI, 93/95/97 - ROMA - 00137
|FARMACIA GEM AL GESÙ OPERAIO DEI DOTTORI ANDREANO, INCECCHI E MARTINES S.N.C.
|VIA PIAVE, 18/E - MONTEROTONDO - 00015
|FARMACIA IGEA S.N.C.DI INGRIA M. CATENA E LUPOI C
|LARGO CERVINIA, 22/23 - ROMA - 00135
|FARMACIA INTERNAZIONALE DI PIERANDREA CICCONETTI E
|PIAZZA PIA, 11/13 - ANZIO - 00042
|FARMACIA INTERNAZIONALE S.N.C. DELLE DR.SSE FLAVIA GIANNINI E TERESA FABIOLA MISCIOSCIA
|VIA CADUTI NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE, 392 - ROMA - 00128
|FARMACIA LATINA FIORI SAS DI GIOVANNONE AMERICO
|V.LE P.L. NERVI CENTRO COMM.LE LATINA FIORI - LATINA - 04100
|FARMACIA LE MAGNOLIE DELLE DOTT.SSE TOTO ANGELA E DEL VISCOVO YLENIA SNC
|VIA CASSIA 1277/C - ROMA - 00135
|FARMACIA MATTEAZZI MASSIMILIANO E SCARAMELLA GIUSEPPINA SNC
|VIA ARISTIDE CARAVELLI 52-54-56 - ROMA - 00100
|FARMACIA MESSORE S.A.S. DEL DR. MESSORE PASQUALE E C.
|VIA PROVINCIALE N. 39 - AUSONIA - 03040
|FARMACIA MURINO DI DR RAFFAELE MURINO C S N C
|VIA FONTEIANA 79-A - ROMA - 00152
|FARMACIA NICCOLINI SNC DEL DR GUIDO NICCOLINI E C.
|VIALE ANGELICO 86 - ROMA - 00195
|FARMACIA PALERMO SAS DR. ANTONINO PALERMO E C.
|VIALE FRANCESCO CALTAGIRONE, 452-458 - ROMA - 00132
|FARMACIA PANACEA SAS DELLA DOTT.SSA LETIZIA FIACCO E C.
|VIA BOSCHETTO 29 - ROCCA MASSIMA - 04010
|FARMACIA PAPAGNO SAS DI PAPAGNO MARIO E PAPAGNO PASQUALE
|VIA PAGANINI 29 - LATINA - 04100
|FARMACIA PASSALACQUA SAS
|VIA FRANCESCO D'OVIDIO 95/D - ROMA - 00137
|FARMACIA PASSERINI NICOLA E C. S.A.S
|VIA CADORNA, 31 - SUBIACO - 00025
|FARMACIA PAVESE DEI DOTTORI ARRIGHI E LO PINTO SNC
|VIA CESARE PAVESE N. 100/N - ROMA - 00147
|FARMACIA PAVESE DOTT.SSA RITA LO PINTO S.N.C
|VIA CICERONE, 30 - ROMA - 00193
|FARMACIA PAVONA DI CAMERUCCI GIANCARLO
|VIA DEL MARE 22 - ALBANO LAZIALE - 00040
|FARMACIA PINETA SACCHETTI DI AVENIA ANTONIO E C. SNC
|VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 412 - ROMA - 00168
|FARMACIA PONTE MAMMOLO S.A.S. DI GIOVAGNONI GIORGIA
|VIA CASAL DEI PAZZI 64 - ROMA - 00156
|FARMACIA ROMA EST SAS DI ALICE BALESTRI E C.
|VIA DI TORRENOVA 212 - ROMA - 00133
|FARMACIA ROMANI ROBERTO
|PIAZZA CAIROLI 2 - VELLETRI - 00049
|FARMACIA S.EUROSIA SNC
|VIA NAPOLI, 60 - LARIANO - 00040
|FARMACIA SALVATORE VACCARELLA SAS DI SALVATORE VACCARELLA E C.
|VIA L. ANDRONICO, 8 - ROMA - 00136
|FARMACIA SAN GERMANO SRL
|VIALE DEI MILLE N. 99 - PIEDIMONTE SAN GERMANO - 03030
|FARMACIA SAN GIULIANO SNC DEI DOTT.RI MONTECUOLLO ANTONIO,RAFFAELE,ANGELO E FREANCESCO
|VIA ANITA GARIBALDI N. 20 - CORI - 04010
|FARMACIA SAN PAOLO SRL
|VIA BRANCALEONE, 2 - GENAZZANO - 00030
|FARMACIA SANT'ANTONIO S.A.S. DEL DR. DOMENICO PALLI E C.
|VIA SALARIA, 221, N O - MONTEROTONDO - 00015
|FARMACIA SCANDELLARI ALESSANDRO
|PIAZZA MAZZINI 13 - NETTUNO - 00048
|FARMACIA SCIPIONI SAS
|VIA DEGLI SCIPIONI 59 - ROMA - 00192
|FARMACIA STATUARIO SAS DELLA DOTT.SSA LUISI ROSA
|VIA SQUILLACE 86 - ROMA - 00178
|FARMACIA STAZIONE
|VIA DELLA STAZIONE - FERENTINO - 03013
|FARMACIA TOR DE' SCHIAVI DEL DOTT. STEFANO PUCCHIO SAS
|VIA TOR DE' SCHIAVI 147/D - ROMA - 00172
|FARMACIA TRIGORIA SNC
|VIA GIANCARLO VIGORELLI 19 - ROMA - 00128
|FARMACIA TROMBETTA S.N.C. DI ARRIGHI DOTT.SSA ILEANA
|VIALE LEONARDO DA VINCI 153/157 - ROMA - 00145
|FARMACIA UMBRA SAS DI LUCIANA ORLANDI
|VIA TUSCOLANA 285 - ROMA - 00181
|FARMACIA VALLE MURICANA DEL DR F. CAPRIA E C. SNC
|VIA DI VALLE MURICANA 685/687/687/A - ROMA - 00188
|FARMACIA VILLA DESIDERI S.A.S DELLA DOTT.SSA MARIA ANGELA LIDONNICI
|VIA MARCANTONIO COLONNA 2 - MARINO - 00047
|FARMACIA ZELLI GIULIO SRL
|VIA EURIALO 35B - ROMA - 00181
|FARMACIE AZZUOLI SRL
|VIA APPIA LATO NAPOLI 228 - FORMIA - 04023
|FARMACIE HALLGASS DEL DR. STEFANO HALLGASS S.A.S.
|VIA CORNELIA, 63/65 - ROMA - 00161
|FARMACIE S.TOMMASO S.R.L.
|VIA CIVITA FARNESE SNC - PICO - 03020
|GAONI PAOLO E ROBERTA SNC
|VIALE MEDAGLIE D' ORO, 417 - ROMA - 00136
|GRIECO GIACINTO
|PIAZZA DEL VIMINALE 23 - ROMA - 00184
|INESI ZELINDA
|PIAZZALE IONIO 51-52 - ROMA - 00100
|LONGO DI LONGO M E LONGO G SNC
|PIAZZA VITTORIO EMANUELE 46 - ROMA - 00185
|LUCCHETTI M E PATRUNO R SNC
|VIA DEL CORSO 242 - ROMA - 00186
|LUPI DEI DOTT.RI ELENA ED EMANUELE LUPI SNC
|VIA ROMA 2-D - VIGNANELLO - 01039
|MARCHETTI LUISA
|VIA SIMON DE SAINT BON, 91 - ROMA - 00195
|MAZZANTINI ALESSANDRA
|VIA S ANGELA MERICI 69 - ROMA - 00162
|MOSTACCI FRANCO
|VIALE AVENTINO 78 C - ROMA - 00153
|PONZIO COMINIO
|VIA SAN GIOVANNI BOSCO 91 - ROMA - 00175
|PUCCI PIERLUCIANO
|VIA DELLO STATUTO 35-A - ROMA - 00185
|PUZELLI GIUSEPPE ANTONIO
|PIAZZA A DIAZ 6 - COLLI SUL VELINO - 02010
|RATUIS ANNA MARIA
|VIA SAN DI GIACOMO, SNC - APRILIA - 04011
|RELLECATI FABRIZIO
|PIAZZA S MARIA IN TRASTEVERE 7 - ROMA - 00153
|RESTAINO FELICE
|PIAZZA ALDO MORO 15-16 - GUIDONIA MONTECELIO - 00012
|SAN CARLO DEL DOTT. GIOVANNI CARLO ROSATO E C. SAS
|VIA MARCONI N. 26 - SEZZE - 04018
|SCOTTI-MANDUZIO DI CARLA SCOTTI E C SNC
|VIA GIUNONE LUCINA 1 - SANTA MARINELLA - 00058
|SEVERI SILVESTRINI CORRADO
|VIA GARGANO, 50/52 - ROMA - 00141
|TASSONE A E G SNC
|PIAZZA AMICO D'ARSOLI 2 - ARSOLI - 00023
|VALLATI AUGUSTO E ALESSANDRO SNC
|VIA DINO PENAZZATO 83 E-F - ROMA - 00177
|VERNILE DR SSA VINCENZA
|VIALE DANTE SNC - VILLA SANTA LUCIA - 03030
In Evidenza
-
Scarpe Lidl a ruba (anche) a Roma: il video dell'assurda corsa all'acquisto
-
Dinner cancelling: come funziona, i benefici e le controindicazioni della dieta di Fiorello
-
Sermoneta, quel castello che domina l'agro pontino (a un'ora e mezza da Roma)
-
Coronavirus e minori tra lockdown e paure: "Tra i ragazzi è scattata la sindrome della capanna"