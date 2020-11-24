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Tamponi in farmacia a Roma e nel Lazio: dove farli. L'elenco completo e gli indirizzi

Le strutture consultabili su salutelazio. L’accordo siglato lo scorso 10 di novembre

Redazione

L’accordo è stato siglato lo scorso 10 di novembre fra Regione Lazio e le associazioni di categoria dei farmacisti dove è possibile effettuare test rapidi antigienici e test seriologici. Test che avranno un prezzo massimo di 20 euro per i seriologici e 22 euro per l’antigenico. Sono infatti oltre 100 le prime farmacie che hanno iniziato ad eseguire i test eseguendone ad oggi circa 3mila.

In particolare il test sierologico e la sua esecuzione avverrà su appuntamento. Per il tampone rapido e per l'esecuzione le farmacie potranno avvalersi del supporto di personale sanitario. 

FARMACIA INDIRIZZO
BOLLE LUCIANA VIA NOMENTANA 501  - FONTE NUOVA  - 00013
BRUGNOLI ALESSIO VIA CARMELO MAESTRINI 100  - ROMA  - 00128
BUCCELLA FILIPPO E C  SAS VIA AURELIA 1297  - ROMA  - 00050
BUONASSISI VIALE RATTO DELLE SABINE 30 A  - ROMA  - 00131
CASINI ELENA VIA NOMENTANA 939  - ROMA  - 00137
CATALDI TASSONI LIDIA CORSO DELLA REPUBBLICA, 68  - SEZZE  - 04018
CIANCI DR GIUSEPPE VIA POLIA 16-22  - ROMA  - 00178
DAMIANI SNC VIA PO 37C  - ROMA  - 00198
DELLE ROBINIE GIACOMANTONIO FRANCO E C. SAS VIA DELLE ROBINIE  81  - ROMA  - 00172
DELLE RONDINI DR PIETRO MACALUSO VIA  DELLE RONDINI 64  - ROMA  - 00169
DOMINICI ROBERTO VIA TUSCOLANA 991A  - ROMA  - 00174
ELETTI BIANCHI ROBERTA E FERNANDO SNC VIA TOR DE' SCHIAVI  39-39/A  - ROMA  - 00172
EREDI DI SPAGNOLI DR. FRANCESCO S.D.F. VIA GIUSEPPE GIROLAMI 6  - ROMA  - 00168
FABBRI DARIA VIA SALARIA 1492/B  - ROMA  - 00138
FACCIOLO FRANCESCO VIA VITTORIO VENETO 47-49  - PALESTRINA  - 00036
FARM. TARQUINI SNC DELLA DR.ESTERINA TARQUINI E C. VIA PALO LAZIALE  12/16  - LADISPOLI  - 00055
FARMACIA AL VATICANO DEL DR QUARTA SALVATORE VIA GREGORIO VII 129  - ROMA  - 00162
FARMACIA ARRIGHI S.N.C. DI ARRIGHI DR.SSA ILEANA VIALE GUGLIELMO MARCONI, 640  - ROMA  - 00146
FARMACIA ARTEMISIA DI MONTECUOLLO ANGELO SNC VIA LATA, 251  - VELLETRI  - 00049
FARMACIA BALSAMO CRIVELLI SAS DEL DR GIOVANNI PUPO VIA DIEGO ANGELI 176  - ROMA  - 00159
FARMACIA BARBERINI SNC VIA ANDREA MILLEVOI N.37  - ROMA  - 00178
FARMACIA BEVILACQUA CARLO MARIA VIA DEI FAGGI, 1  - ANGUILLARA SABAZIA  - 00061
FARMACIA BISOZZI SAS DI ALINA BISOZZI E C. CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 57  - ROMA  - 00195
FARMACIA CELLUPICA DR.SSA MYRIAM PIAZZA MARCO TULLIO CICERONE  - SORA  - 03030
FARMACIA CICERONE DEL DOTT. PIETRO CICERONE VIA OSTIENSE, 53/55  - ROMA  - 00153
FARMACIA CINQUE MIGLIA SAS DEL DR GAETANO MAURO E C. VIA DELLE CINQUE MIGLIA SNC  - ANZIO  - 00042
FARMACIA COLLE ROMITO DEL DOTT. CUCCARO DOMENICO SAS LARGO DEI CEMBRI 12-13  - ARDEA  - 00040
FARMACIA COMUNALE VIA PIEMONTE, 18  - SORA  - 03039
FARMACIA COMUNALE DOTT. D'ORTONA LUCA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 155  - LARIANO  - 00076
FARMACIA DE CECCO SRL UNIPERSONALE LARGO DELLO ZODIACO 7  - ANGUILLARA SABAZIA  - 00061
FARMACIA DEGLI ULIVI SNC VIA ROTABILE 116/A  - BOVILLE ERNICA  - 03022
FARMACIA DEI PORTUENSI SAS VIA PORTUENSE 2484  - FIUMICINO  - 00054
FARMACIA DEL DOTT. CERIMELE RAFFAELE E C. SAS PIAZZA INDIPENDENZA  - PALIANO  - 03018
FARMACIA DELLE AZZORRE SNC PASSANISI G. E COSSU M. VIA DELLE AZZORRE 302/304  - ROMA  - 00121
FARMACIA DOTT. CAPORUSSO PATRIZIO VIA FANTACONE  - ESPERIA  - 03045
FARMACIA DOTT.SSA CRISTINA ERCOLANI PIAZZALE CLODIO, 54  - ROMA  - 00195
FARMACIA DOTT.SSA MARIA GRAZIA MEDIATI VIA CASTELFORTE, 33  - ROMA  - 00171
FARMACIA FERRETTI SAS DEL DOTT.A.FERRETTI VIA FONTANA DI PAPA, 5B  - ARICCIA  - 00040
FARMACIA FRANCESCA MARZOLI SAS DELLA DOTT.SSA FRANCESCA MARZOLI E C. VIA FRANCO SACCHETTI, 93/95/97  - ROMA  - 00137
FARMACIA GEM AL GESÙ OPERAIO DEI DOTTORI ANDREANO, INCECCHI E MARTINES S.N.C. VIA PIAVE, 18/E  - MONTEROTONDO  - 00015
FARMACIA IGEA S.N.C.DI INGRIA M. CATENA E LUPOI C LARGO CERVINIA, 22/23  - ROMA  - 00135
FARMACIA INTERNAZIONALE DI PIERANDREA CICCONETTI E PIAZZA PIA, 11/13  - ANZIO  - 00042
FARMACIA INTERNAZIONALE S.N.C. DELLE DR.SSE FLAVIA GIANNINI E TERESA FABIOLA MISCIOSCIA VIA CADUTI NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE, 392  - ROMA  - 00128
FARMACIA LATINA FIORI SAS DI GIOVANNONE AMERICO V.LE P.L. NERVI CENTRO COMM.LE LATINA FIORI  - LATINA  - 04100
FARMACIA LE MAGNOLIE DELLE DOTT.SSE TOTO ANGELA E DEL VISCOVO YLENIA SNC VIA CASSIA 1277/C  - ROMA  - 00135
FARMACIA MATTEAZZI MASSIMILIANO E SCARAMELLA GIUSEPPINA SNC VIA ARISTIDE CARAVELLI 52-54-56  - ROMA  - 00100
FARMACIA MESSORE S.A.S. DEL DR. MESSORE PASQUALE E C. VIA PROVINCIALE N. 39  - AUSONIA  - 03040
FARMACIA MURINO DI DR  RAFFAELE MURINO   C  S N C VIA FONTEIANA 79-A  - ROMA  - 00152
FARMACIA NICCOLINI SNC DEL DR GUIDO NICCOLINI E C. VIALE ANGELICO 86  - ROMA  - 00195
FARMACIA PALERMO SAS DR. ANTONINO PALERMO E C. VIALE FRANCESCO CALTAGIRONE, 452-458  - ROMA  - 00132
FARMACIA PANACEA SAS DELLA DOTT.SSA LETIZIA FIACCO E C. VIA BOSCHETTO 29  - ROCCA MASSIMA  - 04010
FARMACIA PAPAGNO SAS DI PAPAGNO MARIO E PAPAGNO PASQUALE VIA PAGANINI 29  - LATINA  - 04100
FARMACIA PASSALACQUA SAS VIA FRANCESCO D'OVIDIO 95/D  - ROMA  - 00137
FARMACIA PASSERINI NICOLA E C. S.A.S VIA CADORNA, 31  - SUBIACO  - 00025
FARMACIA PAVESE DEI DOTTORI ARRIGHI E LO PINTO SNC VIA CESARE PAVESE N. 100/N  - ROMA  - 00147
FARMACIA PAVESE DOTT.SSA RITA LO PINTO S.N.C VIA CICERONE, 30  - ROMA  - 00193
FARMACIA PAVONA DI CAMERUCCI GIANCARLO VIA DEL MARE 22  - ALBANO LAZIALE  - 00040
FARMACIA PINETA SACCHETTI DI AVENIA ANTONIO E C. SNC VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 412  - ROMA  - 00168
FARMACIA PONTE MAMMOLO S.A.S. DI GIOVAGNONI GIORGIA VIA CASAL DEI PAZZI  64  - ROMA  - 00156
FARMACIA ROMA EST SAS DI ALICE BALESTRI E C. VIA DI TORRENOVA  212  - ROMA  - 00133
FARMACIA ROMANI ROBERTO PIAZZA CAIROLI 2  - VELLETRI  - 00049
FARMACIA S.EUROSIA SNC VIA NAPOLI, 60  - LARIANO  - 00040
FARMACIA SALVATORE VACCARELLA SAS DI SALVATORE VACCARELLA E C. VIA L. ANDRONICO, 8  - ROMA  - 00136
FARMACIA SAN GERMANO SRL VIALE DEI MILLE N. 99  - PIEDIMONTE SAN GERMANO  - 03030
FARMACIA SAN GIULIANO SNC DEI DOTT.RI MONTECUOLLO ANTONIO,RAFFAELE,ANGELO E FREANCESCO VIA ANITA GARIBALDI N. 20  - CORI  - 04010
FARMACIA SAN PAOLO SRL VIA BRANCALEONE, 2  - GENAZZANO  - 00030
FARMACIA SANT'ANTONIO S.A.S. DEL DR. DOMENICO PALLI E C. VIA SALARIA, 221, N O  - MONTEROTONDO  - 00015
FARMACIA SCANDELLARI ALESSANDRO PIAZZA MAZZINI 13  - NETTUNO  - 00048
FARMACIA SCIPIONI SAS VIA DEGLI SCIPIONI 59  - ROMA  - 00192
FARMACIA STATUARIO SAS DELLA DOTT.SSA LUISI ROSA VIA SQUILLACE 86  - ROMA  - 00178
FARMACIA STAZIONE VIA DELLA STAZIONE  - FERENTINO  - 03013
FARMACIA TOR DE' SCHIAVI DEL DOTT. STEFANO PUCCHIO SAS VIA TOR DE' SCHIAVI 147/D  - ROMA  - 00172
FARMACIA TRIGORIA SNC VIA GIANCARLO VIGORELLI 19  - ROMA  - 00128
FARMACIA TROMBETTA S.N.C. DI ARRIGHI DOTT.SSA ILEANA VIALE LEONARDO DA VINCI 153/157  - ROMA  - 00145
FARMACIA UMBRA SAS DI LUCIANA ORLANDI VIA TUSCOLANA 285  - ROMA  - 00181
FARMACIA VALLE MURICANA DEL DR F. CAPRIA E C. SNC VIA DI VALLE MURICANA 685/687/687/A  - ROMA  - 00188
FARMACIA VILLA DESIDERI S.A.S DELLA DOTT.SSA MARIA ANGELA LIDONNICI VIA MARCANTONIO COLONNA 2  - MARINO  - 00047
FARMACIA ZELLI GIULIO SRL VIA EURIALO 35B  - ROMA  - 00181
FARMACIE AZZUOLI SRL VIA APPIA LATO NAPOLI 228  - FORMIA  - 04023
FARMACIE HALLGASS DEL DR. STEFANO HALLGASS S.A.S. VIA CORNELIA, 63/65  - ROMA  - 00161
FARMACIE S.TOMMASO S.R.L. VIA CIVITA FARNESE SNC  - PICO  - 03020
GAONI PAOLO E ROBERTA SNC VIALE MEDAGLIE D' ORO, 417  - ROMA  - 00136
GRIECO GIACINTO PIAZZA DEL VIMINALE 23  - ROMA  - 00184
INESI ZELINDA PIAZZALE IONIO 51-52  - ROMA  - 00100
LONGO DI LONGO M  E LONGO G  SNC PIAZZA VITTORIO EMANUELE 46  - ROMA  - 00185
LUCCHETTI M  E PATRUNO R  SNC VIA DEL CORSO 242  - ROMA  - 00186
LUPI DEI DOTT.RI ELENA  ED  EMANUELE LUPI SNC VIA ROMA 2-D  - VIGNANELLO  - 01039
MARCHETTI LUISA VIA SIMON DE SAINT BON, 91  - ROMA  - 00195
MAZZANTINI ALESSANDRA VIA S  ANGELA MERICI 69  - ROMA  - 00162
MOSTACCI FRANCO VIALE AVENTINO 78 C  - ROMA  - 00153
PONZIO COMINIO VIA SAN GIOVANNI BOSCO 91  - ROMA  - 00175
PUCCI PIERLUCIANO VIA DELLO STATUTO 35-A  - ROMA  - 00185
PUZELLI GIUSEPPE ANTONIO PIAZZA A DIAZ 6  - COLLI SUL VELINO  - 02010
RATUIS ANNA MARIA VIA SAN DI GIACOMO, SNC  - APRILIA  - 04011
RELLECATI FABRIZIO PIAZZA S MARIA IN TRASTEVERE 7  - ROMA  - 00153
RESTAINO FELICE PIAZZA ALDO MORO 15-16  - GUIDONIA MONTECELIO  - 00012
SAN CARLO DEL DOTT. GIOVANNI CARLO ROSATO E C. SAS VIA MARCONI N. 26  - SEZZE  - 04018
SCOTTI-MANDUZIO DI CARLA SCOTTI E C SNC VIA GIUNONE LUCINA 1  - SANTA MARINELLA  - 00058
SEVERI SILVESTRINI CORRADO VIA GARGANO, 50/52  - ROMA  - 00141
TASSONE A  E G  SNC PIAZZA AMICO D'ARSOLI 2  - ARSOLI  - 00023
VALLATI AUGUSTO E ALESSANDRO SNC VIA DINO PENAZZATO 83 E-F  - ROMA  - 00177
VERNILE DR SSA VINCENZA VIALE DANTE SNC  - VILLA SANTA LUCIA  - 03030

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