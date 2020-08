Coronavirus: postazioni drive in per fare i tamponi, ecco dove trovarle a Roma e provincia

Come al cinema ai tempi del Covid19, in auto. Ma invece che della visione di un film il servizio è rivolto ai residenti di Roma e del Lazio per l'esecuzione del tampone naso-faringeo. Sono i cosiddetti drive in. Già sperimentato dapprima in Corea del Sud e poi in altre regioni italiane, il servizio è stato attivato il 1° aprile scorso anche a Roma per ampliare il maggior numero di persone a cui sottoporre il test e verificare una eventuale positività da Coronavirus.

Ma dove si trovano i drive in e chi ne può usufruire?

A rendere noto l'elenco è la pagina Salute Lazio. Nel dettaglio per i residenti che fanno capo alla Asl Roma 1 le postazioni drive in si trovano alla Casa della Salute del XV Municipio, in via San Daniele del Friuli 8 con orario (dal 20 luglio al 31 agosto) dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30. Sempre per la Asl RM1 un altro drive in si trova presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, al civico 5 di via Santo Stefano Rotondo.

Drive in Asl Roma 2

- Casa della Salute XV municipio - via S. Daniele del Friuli 8 - Roma

- Via Nicolò Forteguerri - Casa della Salute Santa Caterina della Rosa - Roma

Drive in Asl Roma 3

- Via Casal Bernocchi - Sede Direzione ASL

- Ex Presidio Forlanini - Piazza Carlo Forlanini - Roma

Drive in Asl Roma 4

- Ospedale San Paolo di Civitavecchia - Largo Donatori del Sangue 1

- Ospedale Padre Pio - Via s. Lucia - Bracciano

Drive in Asl Roma 5

- Piazza Salvo D'Aquisto - Palombara Sabina/Casa della Salute

- Via degli Esplosivi - Colleferro

Drive in Asl Roma 6

In questo caso, come informano dall'Azienda Ospedaliera: "Il servizio a partire da lunedì 3 agosto è trasferito nei locali dell'ex Pronto Soccorso, dell'ex Ospedale "E. De Sanctis" di Genzano, sito in via Achille Grandi, snc. - orario lun-ven dalle 10 alle 18, sabato dalle 10 alle 14".

Come funziona il tampone ai drive in

Come funziona? Il tampone dalla propria auto si fa su 'chiamata' del Sisp: il Servizio infatti, sulla base delle segnalazioni che gli arrivano, convoca il paziente per il tampone 'drive in'. Al telefono i medici effettuano una prima valutazione telefonica per capire se il caso è da tampone oppure no. In base alla valutazione, le persone vengono invitate a effettuare il tampone.

Come si fa richiesta per il tampone al drive in

Si potrà accedere al drive-in direttamente, ma sarà indispensabile disporre della prescrizione del proprio medico di medicina generale su ricetta dematerializzata, codice fiscale e referto del test sierologico.

Il servizio è rivolto ai residenti che sono risultati positivi a seguito dell’esecuzione del test sierologico con prelievo venoso secondo le modalità stabilite dalla determina regionale scaricabile online sul sito SaluteLazio.it.

Presso il drive-in si potrà effettuare il tampone senza scendere dall’auto, recandosi con la propria vettura ai vari presidi territoriali delle Asl di pertinenza.