Coronavirus, prenotazione obbligatoria per il tampone al walk-in dell'ospedale San Giovanni

Da venerdì 30 ottobre è obbligatoria la prenotazione on-line anche per effettuare il tampone al walk-in dell'ospedale San Giovanni, in via dell’Amba Aradam 8. Il 'percorso a piedi' è aperto al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.00 alle 20.00.

Per poter accedere al test è obbligatoria la prenotazione che dovrà essere effettuata sulla piattaforma regionale dedicata a questo link a partire da giovedì 29 ottobre.

"Nel caso di esaurimento dei posti disponibili su appuntamento nella data prescelta", si legge nella nota, "è possibile rivolgersi alle altre postazioni drive-in della rete regionale ad accesso diretto, secondo l’elenco completo dei drive-in della Regione Lazio.