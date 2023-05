La fortuna bacia Talenti: vinti 5 milioni di euro nella storica tabaccheria

5 milioni di euro. È questa la sorprendente vincita avvenuta a Talenti nella storica tabaccheria Scuti. Il biglietto - un gratta e vinci de ‘Il Miliardario maxi’ (costo 20 euro) - è stato acquistato ieri 1 maggio e grattato, probabilmente senza troppe aspettative, direttamente sul bancone dell’attività di via Renato Fucini.

A Talenti vinti 5 milioni di euro

14 il numero che ha permesso ai fortunati giocatori, a quando apprende RomaToday una famiglia di zona tra le habitué di Scuti, di portare a casa il premio da capogiro. Il tutto nell’incredulità generale. A staccare e consegnare ai clienti poi baciati dalla fortuna il gratta e vinci milionario Alessandro Scuti, uno dei titolari dell’attività. Così a Talenti è festa grande.

‘Vinti qui 5 milioni’. Il cartello che ora campeggia alle spalle del personale della tabaccheria. “Siamo ancora tutti molto sorpresi dalla vincita milionaria di ieri, anche perché non capita certo tutti i giorni” - racconta Silvio Scuti a RomaToday. “In quel momento quando i clienti e poi noi ci siamo accorti della vincita siamo rimasti come imbambolati, eravamo tutti ovviamente increduli. E’ una bella soddisfazione, siamo molto felici per loro e per aver in qualche modo contribuito”. Sull’identità dei vincitori è stretto riserbo. Intanto il resto della clientela si interroga su chi la fortuna abbia deciso di baciare.

La vincita milionaria alla tabaccheria Scuti

Non è la prima vincita milionaria che avviene nella tabaccheria Scuti, un’attività storica di Talenti: avviata nel 1965 da Gaetano ed Elena Scuti, oggi portata avanti da figli e nipoti, è da sempre un punto di riferimento per l’intera zona e oltre. Nel 1991 è stato venduto li un biglietto della Lotteria: secondo premio da 2 miliardi e mezzo di lire. Poco prima una schedina del Totocalcio da 170 milioni. Silvio Scuti aveva 24 anni e conserva ancora con orgoglio il ritaglio con l’articolo di giornale che parla di quelle vincite. Farà forse lo stesso dopo che la fortuna ha baciato ancora Talenti e la sua attività con 5 milioni di euro vinti con un biglietto da 20.