Porta Pia: imbrattato con una svastica il monumento al Bersagliere

La scritta 'Noto' e una svastica. Qualcuno nella notte ha imbrattato il monumento del Bersagliere a Porta Pia. L'ufficio decoro di Roma capitale è intervenuto e ripulito il tutto. "Imbrattare con una svastica il monumento è un gesto ignobile che offende Roma e la memoria di chi venne sterminato nei lager nazisti. Ci auguriamo che i responsabili vengano presto individuati. Grazie all'Ufficio Decoro e alla Sovrintendenza per il tempestivo ripristino", il commento del sindaco Roberto Gualtieri.

"Deturpare beni comuni vuol dire arrecare un grave danno alla città, un'azione incivile che richiede poi energie, risorse e tempo per assicurare il ripristino di quanto vandalizzato. Tutti dobbiamo avere attenzione e rispetto per la città. Ci auguriamo che vengano presto identificati i colpevoli e che gesto così ignobili non accadano più", affermano la capogruppo del Partito Democratico Valeria Baglio e il presidente della commissione capitolina Turismo, Mariano Angelucci.