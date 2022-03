Scaffali vuoti nei supermercati a Roma, quali prodotti costano di più e quali scarseggiano

Scaffali (in parte) vuoti e prezzi in aumento. Che si tratti di psicosi o meno, come due anni fa, a Roma tornano le scene di supermercati presi d'assalto. Questa volta, però, la pandenia non c'è. Le conseguenze della guerra in Ucraina iniziano a farsi sentire e i primi rincari su bollette, benzina e gasolio si scaricano sui prezzi del carrello della spesa.

Un affetto domino che colpisce le aziende, i trasportatori e, per ultimo, gli acquirenti. È un dato di fatto che alcune materie stanno iniziando a costare di più, spingendo molti romani a delle spese "straordinarie" all'interno dei supermercati. Fare la scorta, magari a caccia di qualche offerta, sta portando gli scaffali ad essere più sguarniti. Dalla pasta allo zucchero, dalla farina al pane, fino alle verdure, alla frutta e all'olio. Sono questi i prodotti che vanno per la maggiore. Tutti prodotti che, secondo i dati Istat aggiornati a febbraio scorso ed elaborati da Coldiretti hanno fatto registrare aumenti tendenziali che vanno dal 9% per la farina al 12% per la pasta, al 6% per il pesce all'11% per il burro.

Acquisti limitati ai supermercati

Nelle scorse ore un susseguirsi di ansia e paura sui social network ha causato file alle casse e affollamento in moltissimi negozi di Roma. In alcuni supermercati come Europin, Todis e Carrefour, sono comparsi cartelli per impedire acquisti di massa. Una prassi che non tutte le catene seguono.

"Ci sono state spese particolari negli ultimi giorni. Persone che hanno comprato più del solito, in particolare olio di semi di girasole, ma Conad non ha dato alcuna indicazione né a livello centrale né territoriale, per porre restrizioni alla vendita di beni disponibili". È quanto fanno sapere dalla Conad, interpellati dall'Adnkronos.

L'olio di semi di girasole in effetti "si sta esaurendo" sugli scaffali e "tra un po' mancherà perché manca la materia prima, ma verrà sostituito da prodotti surrogati e, per le famiglie non sarà un grosso problema, lo sarà piuttosto per l'industria alimentare che dovrà trovare un surrogato di pari qualità per la produzione di alcuni cibi". Ma prodotti quali biscotti, maionese, sughi e fritture, "non mancheranno, ci saranno nei negozi con regolarità - rassicurano da Conad - noi non vogliamo alimentare una psicosi che non ha ragione di essere".

Quali prodotti costano di più

La corsa al prodotto, però, non si sta facendo solamente perché c'è il timore che le risorse possano scarseggiare. Negli ultimi giorni, infatti, si è registrato un aumento dei prezzi evidente. Secondo l'analisi di Coldiretti, fatta su dati Istat aggiornati a febbraio 2022, il pane è aumentato del 5%, la farina del 9%, la pasta del 12%, la carne del 3%, il burro dell'11%, il pesce del 6%, l'olio di girasole e semi del 19%, la frutta fresca del 7% e la verdura fresca addirittura del 17%.

"In un Paese come l'Italia dove l'85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio - spiega la Coldiretti - ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa di consumatori con il rischio di alimentare psicosi, accaparramenti e speculazioni". L'aumento dei costi si estende all'intera filiera agroalimentare, dai campi all'industria di trasformazione fino alla conservazione e alla distribuzione ed occorre intervenire nell'immediato per contenerli e non far chiudere le attività produttive e distributive essenziali al Paese.

Il pane artigianale è il più venduto

Nonostante l'aumento, il pane artigianale il prodotto di panetteria più venduto (84,1%) con oltre 1 milione e 400 mila tonnellate acquistate nel 2021. Il dato, alla luce dell'inflazione e dello stop della ristorazione nel 2020, è emerso dalla ricerca Cerved, promossa da Aibi, Associazione Italiana Bakery Ingredients aderente ad Assitol (Associazione Italiana dell'industria olearia), e presentata al Sigep (salone dedicato a gelateria artigianale, pasticceria, panificazione e caffè).

L'analisi di mercato, concentrata sulle tendenze di consumo emerse durante la pandemia e confermate durante la ripresa, evidenzia che "il pane, alimento simbolo della dieta mediterranea e della cultura alimentare italiana, non perde la sua centralità nella vita quotidiana degli italiani e si conferma alimento-rifugio anche nei momenti di crisi, prima con la pandemia e ora con l'Ucraina".

Gli effetti del caro energia

Il tema del caro prezzi resta comunque d'attualità. Ma come mai c'è stata un'impennata così rilevante nell'ultimo e mese, e quali prodotti sono i più colpiti? Secondo Coldiretti, l'aumento dei costi si estende all'intera filiera agroalimentare, dai campi all'industria di trasformazione fino alla conservazione e alla distribuzione ed occorre intervenire nell'immediato per contenerli e non far chiudere le attività produttive e distributive essenziali al Paese. "Per il balzo dei costi energetici - sottolinea la Coldiretti - l'agricoltura deve pagare una bolletta aggiuntiva di almeno 8 miliardi su base annua, rispetto all'anno precedente, che mette a rischio coltivazioni, allevamenti, e industria di trasformazione nazionale ma anche gli approvvigionamenti alimentari di 5,6 milioni di italiani che si trovano in una situazione di indigenza economica".

Il caro energia, spiega la Coldiretti, "ferma i trattori nelle campagne, spegne le serre di fiori e ortaggi e blocca i pescherecci italiani nei porti, aumentando la dipendenza dall'estero per l'importazione di prodotti alimentari". Gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori "sono costretti a lavorare in perdita con i costi superiori ai ricavi a causa dei rincari insostenibili dei prezzi per il gasolio necessario per le attività dei trattori che comprendono l'estirpatura, la rullatura, la semina, la concimazione l'irrigazione che insieme agli alti costi e alle difficoltà di approvvigionamento di concimi e mangimi spingono quasi un imprenditore su tre (30%) a ridurre la produzione".

Il prezzo medio del gasolio per la pesca "è praticamente raddoppiato (+90%) rispetto allo scorso anno costringendo i pescherecci italiani a tagliare le uscite e favorendo le importazioni di pesce straniero", secondo Coldiretti Impresapesca che evidenzia come fino ad oltre la metà dei costi che le aziende ittiche devono sostenere è rappresentata, infatti, proprio dal carburante. Senza dimenticare "i costi per il riscaldamento delle serre per la produzione di ortaggi e fiori con la necessità di contenere i costi che rischia di far scomparire alcune delle produzioni più tipiche".

Cosa deve fare l'Italia

Una emergenza che giunge proprio alla vigilia delle semine primaverili necessarie all'Italia per garantire la produzione di mais, girasole e soia per l'alimentazione degli animali mentre in autunno le lavorazioni serviranno per il grano duro per la pasta e quello tenero per la panificazione, in una situazione sugli scaffali arrivano i primi razionamenti per le difficoltà all'importazione derivate dalla guerra in Ucraina". "Bisogna intervenire per contenere il caro gasolio e ridurre la dipendenza dall'estero per l'importazione di prodotti alimentari", afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, "l'Italia deve puntare ad aumentare la propria produzione di cibo recuperando lo spazio fino a oggi occupato dalle importazioni che, come dimostrano gli avvenimenti degli ultimi anni, sono sempre più esposte a tensioni internazionali e di mercato che mettono a rischio la sovranità alimentare del Paese".