Ad agosto l'ultima Superluna dell'anno: quando e come vederla

Iil cielo d'agosto sarà palcoscenico dell'ultima Superluna dell'anno. La notte del 12 agosto il nostro satellite sarà in fase di plenilunio e avrà raggiunto anche il perigeo (il punto della sua orbita più vicino alla Terra), apparendo così in cielo più grande e luminoso. Una 'Superluna', appunto.

Un termine che non ha nulla di scientifico, ma ormai è una definizione usata popolarmente quando il nostro satellite sembra più grande e luminoso in fase di plenilunio. Ovviamente, le dimensioni della luna non cambiano: si tratta solo di un effetto ottico.

Il nostro satellite dista in media dalla terra circa 380mila km, chilometro più chilometro meno. Ma la sua orbita è ellittica: ciò significa che ci saranno dei momenti in cui è nel punto più lontano dalla terra (apogeo) e momenti in cui è più vicino (perigeo). Se quest’ultimo caso si verifica in coincidenza del plenilunio, la luna sembra più grande (circa il 14% in più del solito) e luminosa (circa il 30% in più) del solito. Da qui la definizione 'Superluna'.

Lo spettacolo lunare si verificherà venerdì 12 agosto alle 03:36 ora italiana. Per vedere il nostro satellite basterà rivolgere lo sguardo verso il cielo in direzione sud-orientale: la luna brillerà alla larghezza di un palmo in basso a destra di Saturno.