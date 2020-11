SuperEnalotto, la dea bendata bacia Roma: centrati due “5”

Roma si dimostra Capitale nell’ultimo concorso del SuperEnalotto. L’estrazione di giovedì 26 novembre ha visto centrare due “5” da oltre 20mila euro ciascuno.

Superenalotto: schedine vincenti a Pigneto e Dragona

La prima giocata fortunata, riferisce Agipronews, è stata convalidata nel Tabacchi di via Antonio Tempesta 15 nel quartiere Pigneto, mentre la seconda al bar Flavia in via Salvatore Gasbarra a Dragona.

SuperEnalotto: Jackpot da 70 milioni

Attesa per il concorso d sabato 28 novembre che metterà in palio un Jackpot da 70,5 milioni. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.