SuperEnalotto: centrati due “5” a Capannelle e Mentana

Roma e dintorni a segno con il SuperEnalotto. Nell'ultimo concorso di ottobre, sabato 31, a Mentana e Roma sono stati centrati due 5 da 20.299,13 euro ciascuno.

A Mentana (RM) la vincita è stata centrata presso il Bar Tabacchi Navarra di via Giovanni Amendola 43/A, mentre a Roma la schedina vincente è stata convalidata presso il Caffè Europeo 2 di via Enzo Benedetto 10/12 in zona Capannelle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non si ferma, nel frattempo, la caccia al "6", che per il prossimo concorso metterà in palio 59,5 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio, riferisce Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.