Superenalotto, centrato un "5": vincita da 40mila euro al Nomentano

La dea bendata bacia ancora Roma. Nella Capitale è arrivato un altro "5" da 40.535,77 euro dopo il concorso di giovedì 3 settembre: la giocata vincente, riporta Agipronews, stavolta è stata convalidata presso la tabaccheria Rossetti in via Bergamo 46, nel quartiere Nomentano-Italia. Il Jackpot intanto continua a crescere e per l'appuntamento di sabato metterà in palio 34,7 milioni.

L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma: uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.