Colpo ricco al SuperEnalotto: vinti oltre 60mila euro a Roma

La fortuna bacia Roma. Sabato 29 aprile un giocatore fortunato infatti nell'ultima estrazione del SuperEnalotto ha intascato ben oltre sessanta mila euro.

Il giocatore ha centrato un punto 4 SS e 1 punta 4 vicendo per la precisione 67.496, 28 euro. La giocata vincente è stata convalidata al punto vendita Sisal Bottoni Clementina in via Petralia Sottana 51-53.

La combinazione vincente è stata 21, 43, 55, 56, 73, 89 J 13, SS 2. Il sei non è stato ancora centrato e il Jackpot è salito a 24,3 milioni di euro con la prossima estrazione in programma martedì 2 maggio 2023.