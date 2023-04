Il Superbonus è bloccato anche per le case popolari: a Roma 1.500 alloggi a rischio

A metà novembre Regione e Ater avevano annunciato il via ai cantieri, divisi in sei lotti, in sette quartieri popolari di Roma. Grazie al Superbonus 110% migliaia di inquilini avrebbero potuto beneficiare di lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico. Al momento, però, non è partito nulla e anzi, alcune ditte edili hanno smontato le impalcature: il blocco della cessione del credito imposto dal governo Meloni a partire dal 17 febbraio ha spaventato gli imprenditori e lasciato "a bocca asciutta" decine di migliaia di romani.

I lavori svolti grazie al Superbonus 110% sarebbero dovuti partire a Lamaro, Quarticciolo, Acilia, Primavalle, Borgo del Trullo, Cinquina e La Rustica, ma così non è stato. A Lamaro hanno montato e smontato le impalcature, a via Pietro Gasparri a Primavalle il cantiere è partito e poi si è fermato poco dopo: "Non è una questione di soldi - spiega Massimo Pasquini di Unione Inquilini - ma gestionale e burocratica. Ci sono lavori che dovevano essere iniziati e non sono mai partiti, le segnalazioni ci arrivano da tutta Roma".

E in effetti è così. Cappotti termici, pannelli fotovoltaici, caldaie a condensazione, infissi e porte nuovi restano, ad ora, su carta. E a quanto pare a rischiare sono circa 1.500 alloggi nel complesso. Per questo tutti attendono col fiato sospeso che venga riconvertito in legge il disegno di legge n.11 del 2023 che ammette una deroga all'utilizzo del Superbonus in alcuni casi, tra i quali l'efficientamento energetico delle case ex Iacp. In ogni caso, per l'8 aprile Unione Inquilini ha convocato una manifestazione a piazza Capecelatro, Primavalle, con gli inquini Ater di Roma ovest "per il diritto alle manutenzioni e per la realizzazione del Superbonus 110%".